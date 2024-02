Williams refroidit la concurrence : "Albon a signé jusqu'à fin 2025"

Lors de la présentation 2024 de l'écurie Williams organisée à New York ce lundi, James Vowles a tenu à clarifier la situation contractuelle d'Alexander Albon. Disposant d'une cote qui grimpe en raison de ses prestations au volant de la modeste monoplace de Grove l'an passé, le pilote thaïlandais pourrait constituer une cible de choix sur un marché des transferts qui vient d'être fortement secoué par l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025.

Ainsi, l'on prête à la fois à Red Bull et à Mercedes d'hypothétiques intentions de se pencher sur le profil du pilote de 27 ans, qui compte à ce jour 81 départs en Formule 1 et deux podiums. D'autres équipes pourraient également manifester leur intérêt, surtout si elles pensaient également que l'intéressait allait se retrouver libre à l'issue de la saison.

Une perspective à laquelle James Vowles a écartée en affirmant que son leader était en fait sous contrat longue durée, son bail comprenant également la saison 2025.

"Alex a signé avec Williams jusqu'à fin 2025, c'est signé", assure le directeur de l'écurie anglaise. "Ce n'est pas quelque chose qui a vraiment été rendu public, car je n'ai pas le sentiment qu'il faille le faire. Donc tous les articles que vous voyez, dont un en particulier, c'est de la plus haute spéculation. Comme je l'ai aussi dit, c'est notre travail chez Williams de créer un nouvel environnement qui mérite quelqu'un du calibre d'Alex. C'est aussi simple que ça."

"C'est un pilote incroyable, qui mérite une place aux avant-postes. Lui et moi, on a eu de bonnes discussions et nous voulons aller de l'avant. Nous voulons vivre cette aventure ensemble, dans cette équipe, pour longtemps. Nous devons le mériter. Ce n'est pas donné, loin s'en faut. Nous devons démontrer au monde que nous ne sommes pas l'écurie Williams d'antan, que nous ne regardons pas derrière nous mais devant nous."

Si l'équipe est là où je veux être, ce sera un contrat à long terme. On ira jusqu'au bout, ou rien.

Ce contrat courant pour une année de plus que ce qui était imaginé par beaucoup change la donne mais ne ferme pas pour autant toute les portes. Certes, il envoie un signal clair à la concurrence, mais chacun sait qu'en Formule 1, tout est négociable. Alexander Albon, lui, s'imagine-t-il dans un top team en 2025 ? Tout est question de projet.

"On verra, le temps nous le dira", répond-il sur son avenir en bottant en touche. "Je me concentre sur 2024, et il faut s'assurer de faire des progrès pour 2025, c'est vraiment là que j'en suis. En réalité, je veux être avec l'équipe. Si l'équipe est là où je veux être, ce sera un contrat à long terme. On ira jusqu'au bout, ou rien. C'est l'idée que je m'en fais."

Reste à savoir comment réagira Williams en cas d'approche réelle d'une écurie concurrente pour tenter de s'attacher les services d'Alexander Albon avant la fin de son contrat.

"Est-ce que je me mettrai en travers de son chemin ? J'ai le responsabilité de Williams sur mes épaules, c'est le plus important pour moi", tranche Vowles. "Ce n'est pas une responsabilité envers un individu, en l'occurrence Alex, c'est une responsabilité envers l'équipe. Si une décision est prise dans ce sens, ce sera parce que j'ai la certitude de prendre des décisions correctes pour les objectifs à long terme de l'équipe, et non à court terme."