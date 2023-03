Les tests de format qualifs, Verstappen "n'en voit pas l'intérêt"

Charger le lecteur audio

Cette année, la Formule 1 testera par deux fois un format de qualifications différent afin d'ouvrir de nouvelles possibilités pour le futur. Comme nous l'avons révélé en marge du Grand Prix de Bahreïn, c'est à Imola que le premier des deux tests aura lieu, le week-end du 21 mai au Grand Prix d'Émilie-Romagne.

L'objectif est notamment de réduire le nombre de pneus utilisés lors des week-ends, et l'expérimentation consistera à réduire de 13 à 11 les trains disponibles pour chaque pilote. En qualifications, chacun sera ainsi obligé d'utiliser un type de gomme précis en fonction de l'évolution de la séance : les pneus durs en Q1, les pneus mediums en Q2 et les pneus tendres en Q3. Le choix deviendra libre en cas de pluie. Quant à l'allocation fournie par Pirelli pour l'ensemble du week-end, elle se composera de trois trains de durs, quatre de mediums et quatre de tendres.

Avec jusqu'à six trains de pneus utilisés en qualifications et cinq autres restant à disposition pour le reste du week-end, ce format aura également une incidence sur les essais libres. Les ingénieurs des différentes écuries estiment ainsi que seul un train de tendres sera utilisé en EL2 et en EL3 dans le but d'avoir deux trains neufs en vue de la Q3.

L'enjeu principal des deux tests, menés à Imola puis lors d'un second Grand Prix à définir, sera d'observer quelle incidence aura sur le spectacle ce format destiné à être plus écoresponsable. Max Verstappen, lui, n'est pour le moment pas franchement emballé, redoutant plus particulièrement le fait de devoir se qualifier avec des pneus durs généralement difficiles à mettre en température.

"J'espère qu'il ne fera pas froid à Imola, sinon ce sera assez compliqué", avance le double Champion du monde en titre. "C'est la même chose pour tout le monde, mais je ne pense pas que l'on ait besoin de faire ce genre de choses en qualifications. Je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Il vaut mieux s'assurer que toutes les voitures soient proches les unes des autres et plus compétitives, plutôt que pimenter les choses de cette manière, car je pense que c'est probablement pour le spectacle."

Le point de vue du Néerlandais est d'ailleurs partagé par son coéquipier Sergio Pérez. "Je crois que l'on n'a pas besoin de ça quand on voit les qualifications qu'on a eues [à Bahreïn], et à quel point c'était serré", fait remarquer le Mexicain. "On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. On verra une fois que l'on aura essayé, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de changer quelque chose qui fonctionne bien."