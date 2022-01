Avoir travaillé avec Bottas en F3, un avantage selon Vasseur

Voilà déjà plus d'une décennie que Valtteri Bottas s'est classé troisième de F3 Euro Series à deux reprises avant de remporter le championnat GP3 (rebaptisé FIA F3 en 2019), à chaque fois avec l'écurie ART Grand Prix cofondée par Frédéric Vasseur.

Les deux hommes vont renouer avec les bons souvenirs de ces trois années de collaboration, puisque Bottas a rejoint l'écurie Alfa Romeo dirigée par le tricolore pour la saison 2022 de Formule 1, après avoir perdu son volant chez Mercedes. D'après Vasseur, c'est un atout ; le dirigeant français a d'ailleurs connu une situation similaire avec Charles Leclerc, champion GP3 avec ART Grand Prix en 2016 et pilote Sauber en 2018 avant de s'envoler vers la Scuderia Ferrari.

"Il est important d'avoir une bonne relation personnelle, une confiance totale et une bonne compréhension mutuelle", détaille Vasseur auprès de Motorsport.com. "Je l'ai vu avec Charles auparavant : quand on travaille ensemble en formules de promotion, on connaît le pilote depuis très longtemps. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour comprendre ce qu'il attend. La relation que l'on peut construire en formules de promotion est complètement différente de la relation en F1. Nous sommes bien plus en contact."

Lors de ses cinq saisons chez Mercedes, Bottas a peiné à se hisser constamment au niveau de son redoutable coéquipier Lewis Hamilton mais a parfois réalisé des performances dominatrices, par exemple avec sa victoire au Grand Prix de Turquie 2021.

Et lorsque nous lui demandons s'il a aperçu des signes d'une telle suprématie en formules de promotion, Vasseur répond : "Quand on veut trouver des facteurs positifs en formules de promotion, c'est toujours possible. Mais je pense que vous avez bien résumé les choses. Quand tout est parfait, il s'envole. Il était plus rapide que Lewis lors de certains week-ends. Il a fait des Grands Prix super bons en dernière partie de saison. Peut-être aussi qu'il était plus détendu après avoir signé pour s'engager dans un nouveau projet. J'espère que ça l'a aidé."

Propos recueillis par Luke Smith