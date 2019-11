L'unsafe release de McLaren a été "impossible à déterminer"

Rappelé à son stand au 12e tour de course pour changer de pneus, Lando Norris a eu la désagréable surprise de se voir rapidement intimer l'ordre d'arrêter sa McLaren. Son pneu avant gauche était potentiellement mal attaché. Arrêté en bout de voie des stands, il a dû attendre que ses mécaniciens aillent à sa rencontre puis le poussent jusqu'à son stand où l'arrêt a été terminé convenablement. Relégué à quasiment deux tours par cette mésaventure, il finira par abandonner au 48e passage.

Logiquement dans ce type de situation, McLaren a été placé sous enquête des commissaires mais n'a pas reçu de sanction. "Le représentant de l'écurie a déclaré que le mécanicien à l'avant gauche n'était pas sûr que le pneu ait été correctement sécurisé, en conséquence ils ont décidé d'arrêter la voiture par précaution", peut-on lire dans la décision rendue.

"Après avoir reçu des preuves vidéo, le délégué technique de la FIA n'a pas pu établir que la voiture était en condition dangereuse lorsqu'elle a été relâchée à la suite de l'arrêt. Les commissaires ont considéré qu'avec les preuves disponibles il n'était pas possible de déterminer si la voiture avait été relâchée de façon dangereuse."

Habituellement, la sanction dans ce type d'infraction est une amende de 5000 euros. L'écurie anglaise avait d'ailleurs dû s'en acquitter suite au GP d'Italie, où Carlos Sainz avait abandonné en raison d'un arrêt manqué. Mais Andreas Seidl, le team principal de McLaren, a assuré que le problème de Norris à Mexico était différent. "Nous avions eu un problème avec l'écrou dans un virage [en Italie], car il était vissé de travers."

"Nous avons progressé depuis Monza en termes de réaction, nous avons réussi à arrêter la voiture dans la ligne des stands et à la ramener, mais évidemment il aurait été mieux de ne pas en arriver à ce scénario. Ces arrêts se passent en 2,5 secondes et vous essayez d'être à la limite, mais ça se passe si vite, surtout quand vous avez le problème du vissage de travers, c'est de la malchance. Mais nous devons tout de même en tirer des leçons et voir ce que l'on peut faire sur le plan technique et opérationnel."

Avec Adam Cooper