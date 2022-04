Vasseur : La situation à Djeddah similaire au temps du rideau de fer

Charger le lecteur audio

Actuellement en pleine expansion, le calendrier du Championnat du monde de Formule 1 a intégré l'an dernier l'Arabie saoudite. Une décision aussi contestée que dangereuse car, depuis 2015, l'Arabie saoudite mène une campagne militaire contre les Houthis du Yémen et subit régulièrement des attaques de missiles.

Si une attaque avait pu être interceptée à temps à l'E-Prix de Riyad de Formule E l'an passé, un pilote français a été blessé dans l'explosion de sa voiture lors de l'édition 2022 du Dakar, quelques semaines avant une attaque sur des installations d'Aramco situées à quelques kilomètres du circuit de Djeddah pendant le week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1. Bien que certains pilotes de la grille aient appelé à l'annulation de l'épreuve après cette nouvelle attaque, les organisateurs, le gouvernement et les responsables de la F1 ont fait pression pour la maintenir, avec la garantie que la sécurité des habitants de Djeddah était assurée.

Le week-end s'est donc poursuivi dans une étrange atmosphère où l'aspect sportif était assez logiquement au second plan mais, selon Frédéric Vasseur, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, le directeur d'Alfa Romeo a affirmé que la situation inhabituelle que le paddock avait dû affronter à Djeddah était "assez similaire" à celle des premières courses organisées en Hongrie, de l'autre côté du rideau de fer, pendant la guerre froide.

"Je pense qu'un très bon parallèle et un exemple qui montre que l'ambiance était probablement assez similaire [à Djeddah], c'est Budapest il y a 30 ans", a-t-il fait remarquer. "Je n'étais pas négatif à Djeddah parce que j'ai aussi vu que les gens dans les tribunes étaient beaucoup plus ouverts que ce que nous pouvions imaginer, avec de la musique et des danses dans les tribunes. Et selon moi, ce message, c'est en quelque sorte grâce à la F1, ou la F1 y a participé. Et je pense que c'est aussi l'objectif de la F1 de créer quelque chose. Tout ne peut pas être parfait partout mais je ne suis pas sûr que notre rôle dans le système soit de faire de la politique."

Au-delà du contexte d'une attaque par des forces armées d'un pays voisin, la F1 a essuyé de nombreuses critiques en se rendant en Arabie saoudite. Depuis plusieurs années, des ONG pointent le fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés. L'homosexualité est considéré comme un crime grave et très peu de libertés sont accordées aux femmes, le droit de vote ne leur ayant été accordé qu'en 2011 et le droit de conduire qu'en 2017.

Vasseur a néanmoins estimé que la présence du championnat en Arabie saoudite avait contribué à l'émancipation des femmes dans le pays. "Je me suis senti bien à Djeddah pour être honnête, je me suis toujours senti en sécurité et j'ai été impressionné par l'ambiance et l'atmosphère dans les tribunes. Il y avait cette femme qui faisait la DJ, imaginez-vous qu'il y a quelques années les femmes n'étaient pas autorisées à conduire... C'est un super pas en avant. Je ne sais pas si c'est grâce à la F1 ou non, mais la F1 y a probablement participé. Je pense que c'est un succès pour la F1", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Roberto Chinchero