Verstappen finalement convoqué par les commissaires à Mexico

Alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune enquête des commissaires, Max Verstappen va finalement bien devoir répondre des événements de la fin de séance de qualifications à Mexico. Le Néerlandais a en effet signé son meilleur temps alors même que Valtteri Bottas s'était accidenté dans le dernier virage et que des drapeaux jaunes étaient brandis par les commissaires. Si le dernier mini-secteur chronométrique a démontré que la Red Bull n'avait pas amélioré son temps de passage par rapport au meilleur tour précédent, les images embarquées semblent démontrer que Verstappen n'a pas levé le pied.

Pire le pilote s'est incriminé lui-même lors de la conférence de presse en déclarant, à la question de savoir s'il avait ralenti : "Ça n'y ressemblait pas, hein ? Non." Cela avant d'ajouter : "Je pense que nous savons tous ce qu'un drapeau jaune signifie. Ça n'a pas d'importance [de ne pas avoir ralenti], n'est-ce pas ? Supprimez mon tour, l'autre était bon également. [...] Est-ce qu'il faut aller sur ce terrain, la sécurité ? Je pense que nous savons ce que nous faisons, sinon nous ne piloterions pas de F1. Ce sont les qualifications et il faut y aller, et comme je l'ai dit avant, s'ils veulent supprimer le tour, qu'ils le fassent."

Une vision des choses qu'il devra désormais défendre à partir de 23h10 heure française devant les commissaires, qui l'ont convoqué pour "une infraction présumée à l'Article 2.4.5.1 b de l'Annexe H du Code Sportif International de la FIA, absence de ralentissement sous drapeaux jaunes dans le virage 17 à 14h00 [heure de l'infraction, ndlr]".