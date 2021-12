Verstappen et Hamilton ignorent les craintes sur la finale d'Abu Dhabi

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont les deux derniers pilotes à pouvoir décrocher le titre mondial cette saison. Et avec 369,5 points chacun, celui qui marquera plus de points que l'autre sera automatiquement le nouveau Champion du monde.

La possibilité d'un accrochage en course est particulièrement grande car, à plusieurs reprises cette saison, Verstappen et Hamilton ont croisé le fer. Les spéculations vont bon train quant à l'issue de ce duel acharné, les théories mettant en scène un accident étant les plus populaires. Toutefois, Verstappen comme Hamilton y accordent peu d'intérêt.

"En tant que pilote, on ne pense pas à ce genre de choses", a assuré le pilote Red Bull en conférence de presse. "On aborde un week-end en voulant faire de son mieux. On essaie de gagner la course, bien sûr, mais les médias commencent à dire ces choses, alors je n'ai pas plus de commentaires à faire à ce sujet. Je suis là pour faire de mon mieux, être le mieux préparé et, bien sûr, essayer de gagner ce week-end."

"Pour être honnête, je n'y accorde pas d'importance", a enchéri Hamilton. "Je suis là pour faire le meilleur travail possible avec cette équipe incroyable. Nous n'avons jamais pensé que nous serions au coude à coude pour la dernière course. L'équipe s'est très bien rattrapée et nous avons été dans une excellente position lors de ces dernières courses. Nous allons de l'avant avec ce même niveau de concentration et nous ne gaspillons pas notre énergie sur des choses qui sont hors de notre contrôle."

En se basant sur certains dénouements polémiques lors des saisons 1989 et 1990 avec Alain Prost et Ayrton Senna, ou lors des saisons 1994 et 1997 avec Michael Schumacher et les pilotes Williams, la FIA a d'ores et déjà tenté de mettre fin à toute idée de pilotage antisportif pour s'assurer du titre. Dans les Notes de la direction de course pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, des clauses spécifiques du Code Sportif International ont été ajoutées, notamment un possible retrait de point si une telle sanction était nécessaire.

"Je pense que c'est arrivé par le passé et je suis sûr que les commissaires n'avaient pas pris les précautions d'aujourd'hui, donc je pense qu'ils ont bien fait", a jugé le septuple Champion du monde. "J'espère qu'ils n'auront pas besoin [de retirer des points] et que nous aurons une belle course. Je n'ai pas d'avis particulier à ce sujet, je suis là pour faire mon travail et je ne veux pas voir les commissaires comme eux ne veulent pas me voir également."

Et à Verstappen d'ajouter : "Je sais ce qu'il y a dans le Code Sportif donc il n'est pas nécessaire de nous rafraîchir la mémoire. Je pense qu'ils peuvent mettre cela en place tout le temps, rien de nouveau n'a été fait pour ce week-end."