Verstappen : Ricciardo "ne doit pas avoir de regrets"

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs ont circulé, évoquant le possible remplacement chez VCARB de Daniel Ricciardo par Liam Lawson, avant même la fin de la saison. Alors que certaines hypothèses ont même avancé que le pilote australien disputerait sa dernière course à l'occasion du Grand Prix de Singapour ce week-end, son baquet semble, quoi qu'il en soit, fortement menacé au profit de Lawson pour 2025.

Couvé par Red Bull depuis de nombreuses années, le jeune Néo-Zélandais avait impressionné l'an passé lors des cinq Grand Prix qu'il avait disputé en fin de saison pour le compte d'AlphaTauri, lorsqu'il a remplacé Ricciardo, blessé au poignet suite à un accident à Zandvoort, marquant ses premiers points à Singapour avec une neuvième place.

Depuis son retour au volant de l'AlphaTauri/VCARB, Daniel Ricciardo n'a marqué des points qu'à quatre reprises (une fois fin 2023, trois fois en 2024) et, malgré le soutien de Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, l'avenir du pilote australien en F1 apparaît comme des plus incertains.

Interrogé au sujet de la situation de Daniel Ricciardo, qui fut son équipier chez Red Bull de 2016 à 2018, Max Verstappen a semblé évoquer un départ prochain de celui dont il est demeuré proche. "Daniel est un type formidable", a ainsi commenté le Néerlandais. "Je pense qu'il a prouvé qu'il était un grand pilote de Formule 1. C'est un de mes amis. Et se retrouver dans ce genre de situation n'est jamais agréable. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne doit pas avoir de regrets. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait à certains stades de sa carrière, mais on a tout de même accompli bien plus que ce dont n'importe qui pourrait rêver dans sa vie."

Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont demeurés proches depuis leur première collaboration chez Red Bull, comme ici en 2018. Photo de: Red Bull Content Pool

"Et même s'il s'agit, disons, d'une dernière course ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez toujours vous remémorer quelque chose d'incroyable que peu de gens peuvent réaliser, et passer à autre chose. Je veux dire, pourquoi pas ? Il y a [...] beaucoup d'autres disciplines. Peut-être qu'il suffit de se détendre, de prendre du bon temps."

"C'est un homme formidable. Pour moi, il n'est pas vraiment important de savoir si vous méritez d'être ici ou non. Beaucoup de gens méritent d'être ici. D'autres ne le méritent pas. C'est la vie, c'est comme ça dans tous les sports. C'est comme ça que ça se passe."

Beaucoup de gens méritent d'être ici. D'autres ne le méritent pas. C'est la vie, c'est comme ça dans tous les sports.

De son côté, Daniel Ricciardo a évoqué son bilan, qu'il juge en-deçà de ses attentes en début de saison. "Je ne souhaite pas être en milieu du peloton, c'est sûr. Mais c'est évident. Je regarde mon année et oui, si vous m'aviez demandé en janvier comment je pensais que l'année allait se dérouler, j'aurais répondu que je m'attends à ce qu'elle se passe bien, je m'attendais à ce qu'elle se passe mieux que cela."

"Mais ce n'est pas par manque de quoi que ce soit", continue Ricciardo. "J'ai vraiment eu l'impression d'avoir tout donné cette année. Et, d'accord, parfois le résultat n'est pas celui que l'on souhaite ou que l'on espère, ou ne correspond pas toujours à l'effort que l'on a fourni. Mais c'est le sport."

"Je me regarderai toujours dans le miroir et j'essaierai d'être aussi critique que possible", conclut-il. "J'aurais aimé être plus régulier cette année. Mais honnêtement, en revenant dans le sport après, disons, la période McLaren, je voulais me prouver que je pouvais encore courir aux avant-postes avec ces gars-là. Et il y a eu des moments de ce genre. Évidemment, j'aimerais pouvoir le faire tous les week-ends, mais si je vois les choses avec un peu de recul, je pense que c'est aussi difficile à faire dans une bataille de milieu de peloton."