Hamilton "très heureux" de sa 3e place après le "cauchemar" de vendredi

Lewis Hamilton n'a pas commencé son rendez-vous singapourien de la meilleure des manières. Le septuple Champion du monde a eu énormément de mal lors des séances d'essais libres de vendredi et de samedi matin, au volant d'une W15 avec un train arrière très instable. Douzième en EL1, 11e en EL2 et septième en EL3, la week-end ne semblait pas bien se profiler pour le pilote Mercedes. Toutefois, c'est en troisième position, juste derrière Lando Norris et Max Verstappen, que Hamilton prendra le départ de la course dimanche après-midi.

En conférence d'après qualifications, le Britannique explique sa bonne prestation par des changements de réglages effectués entre le samedi matin et le samedi après-midi, qui aurait peut-être même pu lui permettre d'aller chercher la première ligne : "Je ne dis pas que c'est une surprise, mais je veux dire que depuis le début du week-end, nous avions l'air, enfin, j'avais l'air particulièrement médiocre", a-t-il expliqué alors que son coéquipier George Russell semblait en meilleure posture dans la Mercedes.

"Ce [samedi] matin et tout au long de la journée d'hier [vendredi], nous étions à 1,2 seconde de ces gars [Norris et Verstappen]. Nous sommes arrivés avec une voiture très sous-vireuse, et nous n'avons pas pu la régler, quoi que nous fassions. Rien ne changeait."

"Et… nous avons fait des changements pendant la nuit, nous sommes arrivés aujourd'hui [en EL3], c'était à peu près la même chose et j'étais vraiment choqué de voir que nous étions toujours à 1,2 seconde de Lando", a indiqué Hamilton. "Et puis nous avons gardé la tête baissée, nous n'avons pas abandonné, nous avons fait d'autres changements, nous avons commencé les qualifications, et c'était le jour et la nuit."

"La différence était énorme. La voiture s'est soudainement éveillée et j'ai pu faire ce que je voulais. Elle semblait très forte tout au long des qualifications et je pense qu'évidemment, avec l'accident en Q3, il a été difficile pour tout le monde d'effectuer le dernier tour. Je pense que mon tour n'avait rien de spécial non plus."

"C'était très difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre et de ne pas trop les faire glisser. J'ai eu beaucoup de dérapages. Je pense donc qu'avec un meilleur travail, nous aurions peut-être pu être en première ligne avec [Norris], mais je ne sais pas si nous aurions pu le battre aujourd'hui. Mais je suis quand même très, très heureux."

Lando Norris et Lewis Hamilton pendant la conférence d'après qualifications. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

L'exercice des qualifications n'a pas été le fort de Hamilton cette saison, qui ne s'est qualifié devant son coéquipier que lors de 6 séances sur 21 (en comptant les qualifs sprint). Il se réjouit de retrouver les deux premières lignes de la grille, qu'il n'avait pas connues depuis le Grand Prix de Belgique où il était parti troisième.

"Juste d'être ici avec ces gars, de grands pilotes, [c'est gratifiant]", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas venu ici [en conférence d'après qualifications, réservée aux trois premiers qualifiés] depuis longtemps et les qualifications ont été un cauchemar pendant un moment."

"C'est donc formidable d'être ici. Je suis très, très reconnaissant et très, très heureux. George et moi sommes sur la deuxième ligne, donc j'espère que nous pourrons mettre la pression sur ces deux-là [Norris et Verstappen], et même devancer une autre McLaren, une autre Red Bull et aussi les Ferrari, c'est énorme, compte tenu de la vitesse des Ferrari ici. Alors oui, j'espère que nous pourrons tenir tête à ces deux-là demain."

Interrogé sur ses chances de podium lors de la course, Hamilton est mesuré compte tenu du flou qui règne autour des véritables performances de sa monoplace. Toutefois, il reste confiant de pouvoir garder le rythme de la McLaren et de la Red Bull devant lui.

"C'est très difficile à dire parce que nous avons vécu un véritable cauchemar ce dernier jour et demi", ajoute-t-il. "Je pense que notre rythme sur les longs relais était médiocre. Rien à voir avec ces gars-là, ou du moins avec les McLaren. Mais nous avons placé la voiture dans une fenêtre très différente [désormais]. Nous devons donc nous attendre à un équilibre différent demain par rapport à toutes les séances précédentes."

"Je pense qu'il s'agira vraiment de gérer les températures des pneus. Cela va donc être la clé demain. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que les pneus arrière [surchauffent]. J'espère qu'en essayant de faire cela, nous serons en mesure de nous accrocher à au moins un de ces gars. Mais oui, nous le saurons demain. Je suis confiant que nous pourrons être en mesure de le faire."