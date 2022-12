Vettel, Verstappen et Hamilton au palmarès des Autosport Awards

Charger le lecteur audio

Comme chaque année depuis 1982, le magazine Autosport, publication du groupe Motorsport Network, a remis ses prix pour célébrer les acteurs et machines de la saison écoulée. La cérémonie, qui a eu lieu ce dimanche soir au Grosvenor House Hotel de Londres, a vu plusieurs pilotes qui ont brillé lors de la campagne 2022 être récompensés suite au vote des lecteurs et internautes.

Pour la seconde année consécutive, Max Verstappen a été désigné Pilote international de l'Année, face à Charles Leclerc, Will Power (IndyCar) et Stoffel Vandoorne (FE). Le Néerlandais a remporté sa seconde couronne mondiale de façon dominatrice en signant 15 succès en 22 Grands Prix. "Merci à tous les fans qui ont voté pour moi pour la deuxième fois d'affilée, en parallèle de mon deuxième titre mondial consécutif", a déclaré Verstappen dans un message vidéo.

"Après un début d'année délicat, ce fut un véritable effort d'équipe pour renverser la situation. Tout le dur travail de l'écurie, y compris de certaines personnes présentes avec vous lors de la remise des prix ce soir, méritent tous un grand merci. Passez une bonne soirée et rendez-vous sur la piste en 2023."

Là encore pour la seconde année de suite, c'est une Red Bull, la RB18, monoplace qui a permis à Verstappen d'être sacré, qui a été élue Voiture de course de l'Année. Elle a devancé la Ferrari F1-75, la Mercedes-EQ Silver Arrow 02 (FE) et la BMW M4 GT3 (DTM). Adrian Newey, à la barre sur le plan technique, a reçu lui-même le prix.

Ce ne sont pas les seules récompenses qui sont tombées dans l'escarcelle de la F1 puisque Zhou Guanyu a reçu le prix de Rookie de l'Année face à Ryo Hirakawa (WEC), Christian Lundgaard (IndyCar) et Logan Sargeant (F2). Lewis Hamilton a de son côté été désigné Pilote britannique de l'Année, face à George Russell, Lando Norris et Tom Blomqvist. C'est la huitième fois que le septuple Champion remporte cet honneur, qui avait été attribué à Norris de 2019 à 2021.

Russell ne repart pas totalement les mains vides puisque sa victoire du GP de São Paulo, la première de sa carrière et la seule pour Mercedes en 2022, a été désignée Moment de l'Année. La récompense a été attribuée au détriment du record de victoires en une année de Verstappen à Mexico, de la glissade le long du mur de Ross Chastain à Martinsville et des premiers points inscrits en F1 par Nyck de Vries à Monza.

Le néo-retraité Sebastian Vettel était également à l'honneur puisqu'il s'est vu remettre le Gregor Grant Award, récompensant l'ensemble de sa carrière dans le sport automobile, des mains de Luke Smith, journaliste d'Autosport. Il est à noter que Roger Penske, légendaire patron d'écurie en IndyCar et en NASCAR (mais qui est également passé par la F1, la Trans-Am, la Can-Am et l'Endurance), a également reçu une récompense honorifique, la Médaille d'Or Autosport, attribuée à une personne qui a consacré sa vie au service du sport et qui laisse un héritage durable aux générations futures.

"Je voudrais remercier tout le monde chez Autosport pour cette récompense", a déclaré Penske, qui a reçu le prix des mains de Sir Jackie Stewart. "Le Royaume-Uni est l'endroit où tout a commencé, il y a 60 ans à Brands Hatch ; nous avons connu un certain succès et nous avons ensuite acheté un magasin à Poole dans le Dorset. Je pense que le Royaume-Uni a aidé à démarrer notre activité en compétition, et il y a donc toujours eu un lien lorsque la compétition et l'entreprise se sont développées."

Hors circuit, Kalle Rovanperä a été désigné Pilote de rallye international de l'Année, devant Ott Tänak, Thierry Neuville et Sébastien Loeb. La Toyota GR Yaris Rally1 a été quant à elle récompensée du prix de Voiture de rallye de l'Année.

Les autres récompenses :

Pilote national de l'Année (BTCC et British GT) : Tom Ingram

Pilote eSport de l'Année : James Baldwin

Équipe eSport de l'Année : Team Redline

Ingénieur du Futur : Michael Preston

Jeune pilote de l'Année : Luke Browning

Lire aussi : Pecco Bagnaia et les champions 2022 honorés au gala de la FIM