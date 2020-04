Le jour où Senna gagna avec 0''01 d'avance !

Le 13 avril 1986, Ayrton Senna remportait une spectaculaire victoire sur Nigel Mansell avec une avance de...0,01 sec ! C’est sur le circuit espagnol de Jerez, devenu aujourd’hui piste d’essais pour la F1, que ce grand classique s’est tenu.

Un mois avant cette course fascinante, Frank Williams connaissait le plus grand revers de sa vie en étant victime d’un grave accident de la circulation avec le journaliste Peter Windsor (ex-copropriétaire de US F1), à l’époque responsable relations presse du team. C’est à cette occasion que Sir Frank perdit l’usage de ses jambes. La course andalouse fut la première depuis l’accident; son pilote Mansell fut à un souffle de signer la victoire.

Jerez arrivait au calendrier avec un tout nouveau challenge pour les pilotes. Toute nouvelle, la piste arborait ses 16 virages. En qualifications, c’est Senna qui s’imposa avec sa Lotus Renault en 1’21.605s, devant ses rivaux Nelson Piquet (Williams Honda) et Nigel Mansell, quatre dixièmes plus lent avec l'autre Williams. Alain Prost, avec la McLaren TAG, complétait la seconde ligne, devant Keke Rosberg (McLaren TAG) et René Arnoux (Ligier Renault).

Au départ, Senna conservait son avantage devant les deux Williams, mais Mansell connaissait rapidement des soucis de consommation de carburant (les monoplaces étaient alors limitées à 195 litres embarqués), et devait prendre la décision de lever le pied. Il lui fallut attendre plusieurs boucles pour recevoir de nouveau des informations rassurantes de son muret des stands et pouvoir pousser de nouveau au 19ème passage. Dès lors, King Nigel se mettait en tête de rattraper son handicap accumulé lors des passages précédents.

Mansell remonta tant et si bien qu’il parvint à prendre le dessus sur Piquet 15 boucles plus tard, avant de prendre le commandement à Senna, et de se ménager une avance de quatre secondes à 10 tours de l’arrivée. Mais c’était sans compter sur l’usure des pneus, qui commençait à faire s’effondrer les temps de la Williams Honda de notre ami moustachu.

En fin de course, Mansell était à la limite, et Senna, se voyant rattraper seconde par seconde, ne semblait pas en mesure de pouvoir protéger sa première position.

“Nous avons disputé le final comme des sprinters du 100m cherchant à couper le ruban et bien que je l’aie passé à la moitié de la ligne droite, il traversa la ligne avec une avance de 0.014 sec, soit 93 centimètres” !, se remémore Mansell. “Si la ligne d’arrivée avait été 15 mètres derrière, j’aurais gagné la course. Et ces quelques points auraient fait la différence à la fin de l’année”…

Troisième et quatrième, Prost et Rosberg plaçaient les deux McLaren derrière les acteurs de ce fabuleux final.

En fin de saison, Mansell manqua le titre pour deux points face à Prost, sacré Champion. Ayrton Senna se classa quatrième cette année-là, derrière son compatriote Nelson Piquet. Côté constructeurs, Williams Honda s’imposa avec 141 points (9 victoires) devant McLaren et Lotus, créditées respectivement de 4 et 2 succès en course.