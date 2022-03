Will Smith, "source d'inspiration" pour Hamilton

Charger le lecteur audio

La Méthode Williams raconte comment Richard Williams (incarné par Will Smith) a élevé ses filles, Serena et Venus, pour faire d'elles des stars du tennis. Le film, également produit par Will Smith, a déjà été récompensé aux BAFTA Awards et est l'un des grands favoris pour les Oscars, qui se tiennent ce dimanche. Proche de Smith et des sœurs Williams, Lewis Hamilton a indiqué que l'histoire de l'ascension de ces dernières pour devenir les plus grandes stars de leur sport était une source d'inspiration, faisant un parallèle avec son propre chemin vers le sommet du sport automobile grâce au soutien de sa famille.

"J'ai eu la chance de pouvoir parler à Serena et Venus de tout le processus et de leur enthousiasme", a-t-il expliqué lorsqu'il a été interrogé sur le film par Motorsport.com. "Et bien sûr, je connais Will, donc [je suis] vraiment fier de ce qu'il a pu faire avec ce film. Je sais qu'il a reçu des prix et d'autres choses mais j'ai été vraiment ému par l'histoire parce que nous avons tous vu les deux progresser, avec leur succès, leurs épreuves et leurs tribulations. Mais nous ne comprenons pas toujours ce qu'il faut faire pour arriver [au sommet]. Les spectateurs pensent probablement qu'elles sont les meilleures, sans comprendre le dévouement, le temps et les sacrifices qu'elles ont dû faire. C'est donc incroyable que Will ait pu le souligner."

"Derrière chaque personne qui réussit, il y a toujours quelqu'un et je peux m'identifier à cela parce que j'ai une famille extraordinaire. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. J'espère qu'un jour, je serai capable de faire quelque chose de similaire. Je pense que c'est une source d'inspiration pour les familles. Je suis sûr que tous ceux qui ont des enfants veulent ce qu'il y a de mieux pour eux et veulent créer les meilleures opportunités et les pousser de la bonne façon, mais pas trop. Je pense que [le film] est un excellent exemple de la façon dont on peut le faire."

Lewis Hamilton et Will Smith

Le pilote Mercedes va par ailleurs être au centre d'un documentaire sur sa vie personnelle et professionnelle, qui sera prochainement diffusé sur la plateforme Apple TV+. "Nous avons ce documentaire sur lequel nous travaillons et je pense qu'il faut tout faire au bon moment", a-t-il ajouté. "Le documentaire est notre priorité actuelle. Il y a des histoires à raconter, c'est important, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre."

"Et comme je l'ai dit, si vous pouvez avoir un impact positif sur les gens, si votre histoire peut avoir un impact positif ne serait-ce que sur une personne ou une famille, c'est extraordinaire. Je pense donc que j'essaierai peut-être de faire la même chose un jour. La manière dont Will l'a fait avec son équipe est une grande source d'inspiration. Et je suis assez fier de [Serena et Venus Williams]. Alors oui, un jour peut-être."

Lorsqu'on lui a demandé quel acteur il aimerait voir pour jouer son rôle dans un potentiel biopic, Hamilton a fait remarquer qu'il était déjà impliqué dans un projet de film autour d'une histoire fictive. "Je n'ai aucune idée de qui pourrait jouer mon rôle. Je ne sais pas qui j'utiliserais pour l'instant. Il faudrait que je fasse des recherches !", a-t-il lancé.

"Mais je suis en train de faire des castings pour un autre de mes projets. Et c'est un processus assez intéressant à suivre. C'est assez intéressant de lire tous les différents personnages du scénario [et de voir] les personnes qui pourraient jouer un rôle. Quand le scénario est écrit et que l'on écrit ce personnage, trouver quelqu'un qui correspond est un processus assez intéressant."