Williams apporte "l'une de ses plus grosses évolutions" à Zandvoort

Neuvième et avant-dernière du championnat constructeurs avec quatre points – elle ne devance que l'équipe Stake F1, bonne dernière avec aucun point marqué à ce jour –, l'écurie Williams n'est rentrée dans le top 10 qu'à deux reprises cette saison, avec les deux neuvièmes places signées par Alexander Albon à Monaco puis à Silverstone, alors que le compteur de Logan Sargeant demeure bloqué à zéro.

Après une campagne 2023 plutôt satisfaisante, conclue à la septième place du championnat, la saison 2024 s'avère beaucoup plus compliquée pour l'équipe anglaise, plombée par deux accidents en début de saison pour Albon et Sargeant, mais également par une FW46 en net surpoids par rapport à ses rivales.

Mais Williams, également très occupée dans le développement de ses nouvelles infrastructures cette année, espère hausser son niveau de performance à l'occasion de la reprise ce week-end à Zandvoort, où une importante série d'évolutions est attendue, même s'il faudra attendre pour connaître le détail des nouveaux éléments introduits sur les bords de la mer du Nord.

"Après une pause bien méritée pour toute l'équipe, nous sommes impatients de reprendre la compétition et Zandvoort est un endroit idéal pour entamer le prochain double rendez-vous", a indiqué Sven Smeets, le directeur sportif de Williams. "C'est un circuit génial avec des virages fluides, mais ce qui rend l'endroit unique, c'est l'ambiance que les fans créent tout au long du week-end. "

"L'année dernière, la course a été faite de véritables montagnes russes, puisque nous sommes partis de la 4e place sur la grille avec Alex, avant de chuter en queue de peloton après quelques précipitations, et de terminer à la 8e place. Cette année, nous apportons l'une de nos plus grosses évolutions à Zandvoort et nous aurons donc besoin de temps pour comprendre le comportement et les performances de la FW46. Nous attendons avec impatience ce qui sera, je l'espère, un autre bon week-end à Zandvoort."

Alex Albon attend de voir les bénéfices apportés par les nouvelles évolutions sur les Williams à Zandvoort. Photo de: Williams

Effectivement en vue sur le tracé néerlandais il y a un an, Alex Albon espère lui aussi que les évolutions apportées aux FW46 porteront leurs fruits ce week-end. "Je me sens bien reposé et prêt à reprendre la course après une belle pause estivale, et Zandvoort est toujours une course agréable à retrouver, avec les fans qui apportent une grande énergie au week-end", a déclaré ce dernier.

"En ce qui concerne le circuit, il présente toujours des défis, car il s'agit d'une piste assez technique avec plusieurs virages relevés et un risque accru de dégradation des pneus, mais l'année dernière, nous nous sommes bien comportés, avec l'une de nos meilleures séances de qualifications de l'année. De plus, nous apporterons des évolutions à la voiture ce week-end, je suis donc impatient de les tester et de voir comment la FW46 se comporte."

De son côté, Logan Sargeant entend bien débloquer son compteur, sur un circuit où il avait été contraint à l'abandon l'année dernière. "Après avoir passé quelques semaines à me reposer et à me ressourcer auprès de ma famille et de mes amis pendant les vacances, je suis prêt à remonter dans la FW46 et à me lancer dans la course", se réjouit le pilote américain.

Logan Sargeant débloquera-t-il son compteur de points ce week-end ? Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Zandvoort n'est pas le circuit le plus facile où doubler, mais il a vraiment un côté 'old school' avec son étroitesse et sa fluidité. Je suis impatient de découvrir l'ambiance créée par les fans, car c'est l'un des meilleurs circuits du calendrier. En tant qu'équipe, nous chercherons à comprendre les évolutions que nous apporterons ce week-end et comment la voiture se comportera."

Au championnat, Williams, qui a annoncé l'arrivée de Carlos Sainz l'an prochain, vise la huitième place actuellement occupée par Alpine, qui ne compte que sept points d'avance sur la structure de Grove. Le Grand Prix des Pays-Bas lui permettra-t-il de combler une partie de son retard ?