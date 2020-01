Williams : "Il faut parfois toucher le fond..."

En dépit d'avoir bouclé la pire saison de son histoire en Formule 1, avec un seul point marqué et la dixième place au championnat constructeurs, Williams a plusieurs fois insisté sur l'optimisme perçu pour l'avenir. La directrice adjointe de l'écurie a d'ailleurs estimé récemment qu'en réalité, la pire année avait été 2018, la saison passée ne faisant que produire les conséquences de ce raté.

Tout au long des derniers mois, la structure basée à Grove a remué ciel et terre pour réinventer un modèle et se réorganiser, dans l'espoir de redresser la tête et, surtout, de saisir la balle au bond de la nouvelle réglementation en 2021. Il est encore bien trop tôt pour affirmer que Williams s'en sortira, et Claire Williams sait rappeler à quel point l'erreur n'est plus permise, mais elle considère que l'inexorable chute était peut-être un mal pour un bien.

"Ça ne peut pas se reproduire", prévient-elle au micro de Motorsport.com. "Il faut parfois toucher le fond pour savoir quels sont les problèmes, sinon… parfois on traverse juste ces situations et on parvient à atteindre ce que l'on veut de justesse. Mais il faut comprendre ce qui se passe pour s'assurer que l'on n'y parvienne pas uniquement de peu, et il faut avoir un projet ainsi qu'un véritable processus."

Il y a un an, Williams a eu toutes les peines du monde à préparer sa monoplace 2019, ce qui s'est traduit par une arrivée incomplète et plus que tardive de la FW42 lors des essais hivernaux puis par des problèmes récurrents avec les pièces de rechange. Cet épisode fait partie des cas qui ont été scrupuleusement analysés en interne pour comprendre les erreurs commises.

"On peut mettre un pansement sur certaines choses, mais si l'on ne souhaite pas les réparer et aller aux racines des problèmes, alors ces derniers vont probablement refaire surface", estime Claire Williams. "Ce que nous avons fait après les essais [hivernaux 2019], c'est la mise en œuvre d'un examen très approfondi pour chaque processus impliqué et responsable de ce résultat. Ce fut un exercice incroyablement utile, car il a exposé toutes les faiblesses que nous avions et il nous a permis de mettre des solutions en place."

"Je dirais que l'équipe y a très bien répondu, car ça peut être assez difficile pour les gens d'être très ouverts et francs dans ces situations, mais nous avons encouragé l'honnêteté. Dans chaque situation comme celle-ci, ça peut toujours être difficile pour les gens de lever la main et d'être franc et ouvert. Mais notre équipe a été incroyablement réceptive au processus que nous lui avons demandé d'effectuer, ce qui nous a permis de mettre en place un paquet de projets afin de corriger les domaines affaiblis qui posaient des problèmes en premier lieu."

"C'est comme tout, ça prend du temps, mais nous avons répondu incroyablement rapidement. Nous avons répondu rapidement et mis en place un certain nombre de mesures pour nous assurer que les domaines concernés ne souffriraient plus du même niveau de problèmes que ce que nous avons connu cette année."