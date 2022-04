Wittich positif au COVID, la FIA cherche une solution pour Miami

Charger le lecteur audio

S'il ne rend pas un test COVID négatif d'ici quelques jours, Niels Wittich ne pourra pas se rendre à Miami. Le nouveau directeur de course FIA de la F1 devait de nouveau occuper ce rôle pour le premier Grand Prix de Miami de l'Histoire mais, en raison d'un test positif, il est actuellement dans l'impossibilité de voyager. En effet, tout comme l'Australie, les États-Unis exigent un test négatif effectué dans les précédentes 24 heures comme condition d'entrée dans le pays.

Une situation qui met la FIA dans l'embarras puisque l'autre nouveau directeur de course, Eduardo Freitas, a lui aussi été déclaré positif au COVID. Les équipes ont par ailleurs été informées de la situation mardi, lors de la réunion de la Commission F1 à Londres.

Si Wittich a toujours le temps d'aller mieux et de rendre un test négatif avant le coup d'envoi du GP de Miami, le Portugais est d'ores et déjà assuré de ne pas se rendre en Floride puisqu'il doit être le directeur de course WEC des 6 Heures de Spa, qui ont lieu le même week-end. En conséquence, la FIA doit se préparer à une éventuelle absence de Wittich et lui trouver un remplaçant. Une solution évidente mais peu probable serait de faire appel à Michael Masi, l'ancien directeur de course ayant perdu son poste à la suite de la controverse du GP d'Abu Dhabi 2021. Notons également que Scot Elkins, ancien directeur de course F1 adjoint et actuel directeur de course Formule E, est potentiellement disponible.

Cependant, Herbie Blash semble être le remplaçant le plus probable. Jusqu'en 2014, le Britannique était l'adjoint de Charlie Whiting, puis il a été rappelé cette saison par le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pour assister Wittich et Freitas en tant que conseiller principal. Blash était par ailleurs présent dans le paddock lors des trois premiers Grands Prix de la saison et a dû s'absenter à Imola en raison de ses engagements en Championnat du monde Superbike avec Yamaha.

Enfin, puisqu'il a toujours été prévu que Colin Haywood, sorti de sa retraite cette année pour remplacer Freitas lors de ses obligations avec le Championnat du monde d'Endurance, endosse le rôle d'adjoint à Miami, le vétéran de la direction de course ne devrait pas monter en grade lors de ce week-end.