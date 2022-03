Marko : Masi a été "sacrifié" à cause de Hamilton

Charger le lecteur audio

Toujours aussi franc qu'à l'accoutumée, Helmut Marko emboîte le pas de Max Verstappen en étant l'une des rares personnalités du paddock à prendre publiquement et clairement la défense de Michael Masi. Ce dernier, directeur de course de la Formule 1 pendant trois ans, a perdu son poste après n'avoir pas respecté deux articles du Règlement Sportif concernant le retour au stand de la voiture de sécurité au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Cette décision a probablement fait perdre à Lewis Hamilton un titre mondial qui lui tendait les bras, au profit de Verstappen.

La FIA a donc remplacé Masi par un duo composé d'Eduardo Freitas et Niels Wittich, mais Helmut Marko considère auprès du média allemand RTL que l'Australien a été "sacrifié" et qualifie son sort d'"injuste". "Il faut regarder son travail au fil des années", insiste le conseiller sportif de Red Bull. "Maintenant, le directeur de course aura un système plus large pour s'informer, il aura accès à une sorte de VAR avec toutes sortes de données et d'images, et il aura un assistant expérimenté, Herbie Blash, à ses côtés. Si Masi avait eu tout ça, il aurait été plus facile pour lui de prendre des décisions."

Après avoir perdu le titre dans le tout dernier tour de la saison 2021, Lewis Hamilton s'est plongé dans un long silence médiatique, dont il n'est sorti que près de deux mois plus tard. Bien que le septuple Champion du monde ait félicité Verstappen pour son sacre à l'issue de la course d'Abu Dhabi, son silence en disait long sur son opinion de la situation, et des rumeurs voulaient même qu'il envisage de claquer la porte, ce que l'intéressé a fermement nié par la suite.

Cependant, d'après Marko, cela a joué un rôle majeur dans le nouvel organigramme de la FIA. Il affirme ainsi sans détour au sujet de Hamilton : "Ce comportement a contribué au remplacement de Masi." Ce dernier conserve toutefois un rôle au sein de la fédération, lequel n'a pas encore été précisé.