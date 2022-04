Alpine doit améliorer son rythme de course

Charger le lecteur audio

Pour la première fois de la saison, Alpine n'a pas marqué le moindre point, malgré l'organisation d'un sprint le samedi. Pour Esteban Ocon, le week-end commençait mal avec une 19e place lors des qualifications, notamment à cause d'un problème de boîte de vitesse. De l'autre côté du garage, Fernando Alonso perdait les gains de sa belle qualification durant le sprint, avant d'abandonner au cinquième tour le dimanche suite à un ponton endommagé. Le nouveau plancher, introduit spécialement à Imola sur la monoplace de l'Espagnol, a également été abimé et pourrait ne pas être réutilisé pour la prochaine course, à Miami.

Un week-end difficile, donc, qui contraste avec celui deux semaines plus tôt à Melbourne, où Alonso aurait pu jouer la pole si sa monoplace s'était montrée plus fiable durant les qualifications. Ces deux dernières manches ont prouvé que le rythme sur un tour était solide, mais il est difficile d'en dire autant pour les longs relais.

"La bonne nouvelle, c'est que la voiture est rapide", estime Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine, au micro de Motorsport.com. "Le rythme sur un tour est bon. Nous devons juste travailler un peu sur la vitesse en course. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avions Esteban à l'arrière du peloton à cause d'un problème de boîte de vitesses. Ça l'a fait démarrer 19e, et je pense que c'était plutôt bien de le voir remonter jusqu'à la 11e place. Pour Fernando, c'est frustrant car il était assez rapide pour être cinquième, et il ne marque finalement toujours pas. Mick a glissé, l'a touché et c'était terminé, fin de la course. Une fois le ponton endommagé, il s'est détaché, et nous n'avions pas d'autre choix que de l'arrêter. Un gros trou dans le ponton et un plancher abimé, mais rien d'autre, heureusement."

Le samedi, Alpine a également souffert de la dégradation des pneus. En revanche, la course du dimanche, disputée dans des conditions plus fraîches et en pneus intermédiaires sur le premier relais, s'est mieux déroulée pour les monoplaces franco-britanniques.

"Nous avions moins de dégradation car nous avons appris du sprint", analyse Szafnauer. "Au final, Esteban est le seul à avoir disputé la course, mais nous n'avions pas autant de graining que lors du sprint, en particulier avec les pneus intermédiaires où nous avons fait du meilleur travail que les voitures autour de lui. Si nous étions restés sur les intermédiaires, je crois que nous aurions dépassé les voitures devant lui, puisqu'il était en train de les rattraper."

Ocon aurait pu terminer 11e du Grand Prix s'il n'avait pas écopé d'une pénalité pour une sortie dangereuse de son emplacement, lors de son arrêt au stand. En effet, son écurie lui a donné le signal de repartir alors que la Mercedes de Lewis Hamilton était engagée dans la voie des stands. Les monoplaces se sont touchées, octroyant cinq secondes de pénalité au pilote français, ce qui l'a fait reculer à la 14e place à l'arrivée. "Il a dû contourner quelqu'un, ce qui fait que l'arrêt était lent", commente le team principal. "Mais il a vu Lewis et est resté loin de lui. Puis, [Lance] Stroll a été relâché devant eux, et il s'en est sorti. C'est comme ça."