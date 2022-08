Wolff : L'arrivée d'Audi et Porsche rendra la F1 plus difficile

Charger le lecteur audio

Après avoir reçu le feu vert du groupe Volkswagen plus tôt cette année, Audi a confirmé au Grand Prix de Belgique son arrivée en Formule 1 en tant que motoriste à compter de la saison 2026. La marque aux quatre anneaux devrait être rejointe par Porsche, bien que son association avec Red Bull Racing ne soit pas encore officialisée.

Ce sont donc deux des branches du groupe Volkswagen qui se sont engagées en catégorie reine et qui viendront gonfler les rangs chez les grands constructeurs automobiles, actuellement composés de Ferrari, Renault et Mercedes.

Interrogé par Motorsport.com, Toto Wolff, directeur exécutif de la marque à l'étoile, s'est réjoui de cette nouvelle concurrence, même si elle aura pour effet de rendre les courses plus relevées : "C'est génial. La force de [la F1] est démontrée lorsque l'on regarde ceux qui ont rejoint la F1, en matière de marque automobile et les tous meilleurs dans leur secteur en dehors de l'automobile."

"C'est formidable pour [la F1] et formidable pour nous d'avoir certains des meilleurs constructeurs automobiles du monde comme adversaires. La F1 est la compétition sportive la plus difficile pour n'importe quelle marque automobile dans le monde. Elle l'a toujours été et elle va l'être encore plus avec l'arrivée de ces gars-là."

Jost Capito, actuel PDG de Williams et ancien responsable du programme WRC de Volkswagen, a également estimé que l'arrivée d'Audi en F1 était le signe de la force et de l'attractivité du Championnat du monde.

"Je pense que si une marque automobile comme le groupe Volkswagen confirme son arrivée, c'est vraiment important pour la F1", a-t-il confié à Motorsport.com. "C'est un signe pour tous les autres constructeurs aussi et ça montre l'importance de la F1 et les progrès réalisés ces dernières années."

"Il y a quelques années, [la venue de Volkswagen] était hors de question. Maintenant, il y a deux constructeurs, deux marques du groupe, avec Audi qui a confirmé [sa participation] et Porsche qui va probablement [la] confirmer. Je pense donc que c'est génial pour la F1. Audi a réussi partout où ils sont allés et je suis absolument convaincu que s'ils font le programme, ils le feront sérieusement et réussiront tôt ou tard. Je n'ai aucun doute là-dessus."