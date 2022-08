Wolff n'a contacté "aucun autre pilote" pour l'après-Hamilton

Charger le lecteur audio

Après avoir dominé la Formule 1 et enchaîné notamment huit titres mondiaux consécutifs chez les constructeurs, Mercedes vit une saison compliquée et paye le prix d'une monoplace qui ne permet pas d'exploiter pleinement la nouvelle réglementation technique. La mi-saison passée, l'écurie allemande n'a toujours pas décroché le moindre succès et ne compte qu'une pole position, celle surprise de George Russell à Budapest juste avant la trêve estivale.

Dans ce contexte, Lewis Hamilton doit prendre son mal en patience et composer avec une W13 qui a d'abord été en proie au marsouinage avant de regagner peu à peu en performance. Mercedes semble sur la bonne voie mais a encore un écart à combler avec Red Bull et Ferrari, et jouer le titre paraît utopique à ce stade. Cette situation, bien que difficile, ne pousse pas le septuple Champion du monde à renoncer, et Toto Wolff souligne l'investissement sans faille du Britannique. Le directeur de l'écurie de Brackley assure d'ailleurs qu'il n'a pas songé un instant à plancher sur un remplaçant au cas où Lewis Hamilton songerait à raccrocher.

"Je n'ai été en contact avec aucun autre pilote", explique-t-il à Motorsport.com dans un entretien réalisé juste avant la coupure estivale. "Lewis et moi, même si la saison avait mal tourné, serions restés ensemble l'année prochaine ne serait-ce que sur le principe de l'espoir. Et depuis quelques mois, on discute du fait que ça dure cinq ou dix ans. Donc rien de tout ça n'est vrai. Je n'ai pas été en contact de manière active ou réactive [avec quiconque] pour piloter chez nous à l'avenir."

Lewis Hamilton a signé en 2021 un nouveau contrat de deux ans, garantissant sa présence chez Mercedes jusqu'au terme de la saison prochaine. L'Anglais a régulièrement évoqué les nombreux efforts consentis par son écurie pour revenir dans la lutte pour la victoire, et il a prouvé chaque week-end qu'il était prêt à toutes les expérimentations techniques pour travailler avec le futur bien en tête.

Toto Wolff reconnaît que son pilote a dû passer par une période "d'acceptation de cela comme la nouvelle réalité" en raison des difficultés rencontrées par Mercedes. "Ce n'est certainement pas une expérience réjouissante, mais après les premiers Grands Prix, il était très particulier", précise-t-il. "Il s'est mis dans une situation qui consistait à savoir comment ramener cette voiture aux avant-postes. Et même quand je n'étais pas au mieux, il était le plus optimiste dans la pièce, motivant tout le monde même si piloter cette voiture est difficile."

"En décembre [dernier], on a joué un titre mondial et, quatre mois plus tard, on a une voiture qui n'est pas faite pour le titre. Donc tout le monde – les pilotes, les ingénieurs, le management – doit tout simplement se dire : 'OK, c'est la réalité désormais, que faisons-nous pour y remédier ?'. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton et dire qu'il n'y a pas de problème et que l'on va s'en sortir."

Propos recueillis par Jonathan Noble