Wolff pense que Racing Point peut surprendre en Autriche

À une semaine du début de la saison de Formule 1, Toto Wolff admet un certain saut dans l'inconnu. Le directeur de Mercedes s'attend tout d'abord à un premier week-end parfois étrange, compte tenu des circonstances liées à la crise du coronavirus. Le protocole sanitaire rendra l'ambiance inévitablement particulière, néanmoins il estime la discipline capable de faire oublier rapidement ce contexte si le spectacle est au rendez-vous en piste.

"Je crois que nous savons quoi faire, nous savons que protéger notre personnel et tous ceux qui sont présents est la priorité", souligne-t-il sur le site officiel de la F1. "Mais c'est aussi un terrain nouveau, nous n'avons jamais été dans cette situation. Nous parlons beaucoup de bulles, de moins d'interaction avec les autres équipes, avec vous [les médias] et le public, ce sera une nouvelle expérience. La F1 a toujours su faire ressortir les points positifs, et si nous sommes capables d'offrir un grand spectacle le samedi et le dimanche, je crois que ça compensera l'étrangeté."

La hiérarchie qui se dégagera du premier Grand Prix, disputé sur le Red Bull Ring à Spielberg, donnera enfin une indication claire des forces en présence. Une tendance a pu sembler émerger à l'issue des essais hivernaux en février dernier, mais la crise est passée par là, incitant à la plus grande prudence concernant les pronostics. Sans jamais citer le nom de Red Bull Racing, Toto Wolff semble toutefois se méfier de l'écurie de Milton Keynes et mise également sur une surprise.

"Je crois qu'il est toujours risqué de supposer que ce que l'on voit aux essais représente la performance en piste", prévient-il. "Si l'on se souvient de 2019 et de ce qui s'est passé en Australie, c'était totalement différent. Nous sommes allés en Australie [cette année] sans nous attendre à ce que ce soit facile mais à avoir de la concurrence. On pouvait voir la volonté forte de courir chez certains [lors des discussions ayant mené à l'annulation], car ils avaient le sentiment d'avoir une excellente voiture."

"Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il y aura les noms habituels. Peut-être avec quelques surprises : je crois que Racing Point a une très bonne voiture et a montré des chronos prometteurs à Barcelone. Il ne fait aucun doute que McLaren et Renault auront un rôle à jouer. Alors attendons de voir. Je suis toujours du côté de la prudence. Je pense que nous aurons une première indication le samedi après-midi à 15h, puis le dimanche nous verrons qui a le meilleur package."

