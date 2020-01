Wurz : Verstappen "est assez intelligent" pour jouer le titre

En 2018, Max Verstappen avait commis de nombreuses erreurs en début de saison, avant de se reprendre et d'aller chercher deux victoires. Devenu leader naturel de Red Bull en 2019, le Néerlandais n'a pas commis de fautes en première partie de saison, avant de subir quelques incidents en début de course en fin de saison. Pour l'ancien pilote Alex Wurz, Verstappen a désormais acquis la maturité pour être un candidat sérieux au titre.

"Ça le pourrait", a déclaré Wurz à Motorsport.com. "Car la dynamique de Red Bull et Max est constamment positive. La dynamique continue de progresser, donc pourquoi pas ? On a vu sa classe dès la première course, dès le premier jour. Il était très mature, mais on voit aussi que tout se met bout à bout avec Honda et Red Bull, et c'est bon pour le sport. Et bien sûr, c'est bon pour les Pays-Bas et pour Max."

Selon l'Autrichien, ces erreurs commises en fin de saison sont symptomatiques d'un pilote qui savait qu'il n'avait plus ses chances au classement face à l'ogre Lewis Hamilton. Si Verstappen avait été en lice pour le titre, Wurz estime que son comportement dans le peloton n'aurait pas été le même, et qu'il aurait su se contenter de résultats intermédiaires plutôt que de viser à tout prix la victoire.

"Le moment, après cinq ou six courses, ou huit courses, où vous comprenez que vos chances au championnat diminuent, vous passez dans un [mode] différent. Vous allez dans un mode "course par course". Vous avez alors un profil à haut risque. Ce n'est pas vraiment de sa faute, il se devait de tout tenter. Mais je pense qu'il est assez intelligent pour savoir que, lorsqu'il aura une monoplace [capable de gagner le titre], il aura besoin de marquer des points 21 fois par saison."

"C'est beau pour la F1 d'avoir des grands champions comme Lewis, d'avoir Max et Charles qui arrivent. Vous savez, cette jeune génération et Max... on pense qu'il est expérimenté, mais il est encore jeune. C'est incroyable. Au final, les fans seront les plus grands gagnants. Si les voitures peuvent être proches, comme nous l'avions à la fin de la saison... J'ai hâte d'être à la saison prochaine, ce sera vraiment cool."

Propos recueillis par Oleg Karpov