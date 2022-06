Zhou et son "effrayant" sauvetage à la sortie du tunnel

Charger le lecteur audio

Le premier Grand Prix de Monaco de Zhou Guanyu en F1 n'aura pas été très marquant sur le plan du résultat mais laissera certainement quelques temps en tête une image impressionnante : celle de la perte de contrôle de son Alfa Romeo au freinage de la chicane du port, rattrapé de justesse pour éviter un gros accident alors qu'il était en lutte avec Yuki Tsunoda.

Jusqu'alors, le Chinois, parti de la dernière place sur la grille après une Q1 où le drapeau rouge l'a empêché de signer un temps représentatif, était brièvement remonté jusqu'au 13e rang avant de repartir 16e au moment de la dernière relance, après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Mick Schumacher.

Dans sa manoeuvre de sauvetage de la chicane, il a dû court-circuiter la chicane avant de laisser repasser l'AlphaTauri ; Nicholas Latifi en a alors profité pour s'infiltrer et le dépasser également. A la radio quelques instants après, il a lancé : "J'ai essayé... J'aurai besoin d'un nouveau caleçon après ça !"

Après la course, Zhou a expliqué que sa tentative de surprendre le Japonais à l'intérieur était sa meilleure opportunité de prendre l'avantage mais qu'une zone d'humidité l'avait surpris : "C'était très humide à l'intérieur, et on ne pouvait pas gagner beaucoup d'aspiration."

"C'était probablement l'un des tours où j'étais le plus près derrière Yuki, donc j'ai vraiment dû plonger à l'intérieur au dernier moment. Malheureusement, il a essayé de couvrir un peu, et à ce moment-là, j'ai essayé de l'éviter et j'ai touché la plaque d'humidité. Il s'agissait juste de maintenir la voiture sur la piste."

Concernant la position finalement perdue dans l'affaire face à la Williams, il a ajouté que cela n'avait pas d'importance "car au moins [il a] tenté de gagner une place". Puis, ajoutant sur le sauvetage en lui-même : "Dans le cockpit, ce n'était pas cool, c'était assez effrayant, un moment délicat. Mais ça sera sympa à revoir en replay."

Chose faite puisqu'il a posté sur Twitter une vidéo de ce moment :

Concernant sa première en F1 à Monte-Carlo, lui qui y a couru plusieurs fois en F2, il a indiqué : "[L'expérience et la confiance] manquaient un peu, mais évidemment, nous n'aurions pas dû partir dernier, [c'était le cas] seulement à cause du drapeau rouge et de l'absence de chrono [samedi]. C'était une course difficile, je pense l'une des plus difficiles, mais nous avons expérimenté toutes les conditions différentes. Je pense que sur les pistes de course normales en conditions humides, ça ira un peu mieux maintenant que j'ai connu Monaco."