Après Hadjar, Victor Martins s'impose à Bahreïn

À l'arrêt dans la Course Sprint de Bahreïn en raison d'un accrochage, Victor Martins a renoué avec la victoire en FIA F3 ce dimanche, pour la Course Principale. Le protégé d'Alpine s'est imposé pour la première fois depuis Zandvoort l'an passé. La Marseillaise aura donc été jouée deux fois ce week-end, puisque le rookie Isack Hadjar avait triomphé lors de la Course Sprint de samedi.

Au départ, Martins était toutefois troisième, derrière Franco Colapinto et Roman Staněk. Le pilote français a profité du déploiement du Safety Car à la suite des abandons de Zane Maloney et Francesco Pizzi pour surprendre Staněk et mettre la pression sur le leader argentin. Ce dernier a fini par craquer dans la 15e boucle, malgré une belle défense, laissant son adversaire foncer vers la victoire.

Arthur Leclerc, le frère du pilote Ferrari en Formule 1, a été l'auteur d'une belle remontée : parti 13e, il a terminé l'épreuve en deuxième position, à moins de deux secondes de Martins. En difficulté avec ses pneus, Colapinto a franchi la ligne d'arrivée en troisième position mais a été renvoyé à la cinquième place, pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste. Grégoire Saucy, l'un des coéquipiers de Martins, est donc monté sur la dernière marche du podium.

Hadjar était dans le coup pour une arrivée dans le top 5 mais ses rêves de gros points ont été douchés par une crevaison tôt dans la course, en raison d'un contact avec Smolyar. Le Français a terminé 25e.

Bahreïn - Course Principale

P. Pilote Équipe Tours Écart 1 Victor Martins ART Grand Prix 23 2 Arthur Leclerc Prema Powerteam 23 1.500 3 Grégoire Saucy ART Grand Prix 23 6.800 4 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 23 9.000 5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 23 11.100 6 Oliver Bearman Prema Powerteam 23 14.500 7 Jak Crawford Prema Powerteam 23 18.700 8 David Vidales Campos Racing 23 23.000 9 William Alatalo Jenzer Motorsport 23 23.600 10 Kaylen Frederick Hitech Racing 23 23.800 11 Jonny Edgar Trident 23 26.900 12 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28.200 13 Pepe Martí Campos Racing 23 30.100 14 Hunter Yeany Campos Racing 23 33.200 15 Niko Kari Jenzer Motorsport 23 35.000 16 Ido Cohen Jenzer Motorsport 23 35.000 17 Kush Maini MP Motorsport 23 35.100 18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 23 35.700 19 Zak O'Sullivan Carlin 23 36.200 20 Ayrton Simmons Charouz Racing System 23 36.700 21 Brad Benavides Carlin 23 38.100 22 Roman Staněk Trident 23 38.300 23 Alexander Smolyar MP Motorsport 23 38.700 24 László Tóth Charouz Racing System 23 39.900 25 Isack Hadjar Hitech Racing 23 49.700 26 Enzo Trulli Carlin 23 1'51.600 Nazim Azman Hitech Racing 4 Caio Collet MP Motorsport 1 Zane Maloney Trident 22 Francesco Pizzi Charouz Racing System 22