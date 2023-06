100e course pour DS Automobiles en Indonésie

Alors que le championnat a basculé dans sa seconde moitié, la liste des prétendants au titre de champion du monde des pilotes commence à se dessiner. Fait amusant, les cinq premiers du classement représentent autant d’écuries. Pour Nick Cassidy (Envision Racing), Pascal Wehrlein (Porsche), Jake Dennis (Avalanche Andretti), Mitch Evans (Jaguar) et Jean-Éric Vergne (DS Penske) − mais aussi pour quelques autres − tout est encore possible.

L’an dernier, le circuit n’avait pu être préparé que sur simulateur par les écuries puisqu’il était 100% nouveau. À la fin de l’unique course du week-end, c’étaient les monoplaces préparées par DS Performance qui avaient marqué le plus de points, grâce à la seconde place de Jean-Éric Vergne et la quatrième position de son coéquipier de l’époque, António Félix da Costa.

JEV s’était même montré dominant pendant toute la journée, réalisant la pole position (la 15e de sa carrière) puis en menant une grande partie de la course. Mais il s’était fait dépasser par le néo-zélandais Mitch Evans (Jaguar) à sept minutes du drapeau à damier, après avoir usé un peu plus d’énergie que les autres à défendre sa première place.

DS fête sa 100e course en Indonésie Photo : DS Automobiles

Stoffel Vandoorne, le coéquipier de Vergne cette année, avait semble-t-il lui aussi apprécié les lieux. Alors pilote Mercedes, celui qui allait devenir champion du monde quelques semaines plus tard était arrivé cinquième.

Mais qui mènera la danse cette année ? En général, une voiture qui performe sur un tracé le premier jour est encore au rendez-vous le lendemain… Ce qui veut dire que pour DS Automobiles il vaudrait mieux que les DS Penske soient dans le coup dès le samedi, afin de fêter dignement la 100e course du constructeur français le dimanche.

Tout à refaire ou presque

Si le tracé n’évolue pas (2,37 km pour 18 virages), l’arrivée des monoplaces de troisième génération remet les compteurs à zéro sur le plan de la préparation. Pour les équipes présentes la saison dernière, l’expérience et la connaissance des lieux demeurent. Mais pour les pilotes, l’approche est différente.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo : DPPI

"Pour moi, nous repartons de zéro ou presque", indique Jean-Éric Vergne, chez DS Penske. "C’est vrai que cette année il est plus facile de visualiser le tracé, que nous connaissons le genre du revêtement et que nous avons toutes les datas de la saison passée. Mais les voitures sont tellement différentes ! Il faut revoir tous les points de freinage car les voitures sont plus puissantes et régénèrent plus fort."

"L’autre point à évaluer, c’est le grip avec les nouveaux pneus [la Formule E est passée de Michelin à Hankook sur les Gen3, ndlr], et nous avons bien vu depuis le début de l’année que les meilleures fenêtres d’exploitation n’étaient pas faciles à trouver."

En termes de météo, la chaleur et l’humidité devraient dominer, exactement comme la saison passée, la course ayant lieu aux mêmes dates. Et si l’édition 2023 de l’E-Prix de Jakarta présente la particularité d’être pour la première fois un double header, la Formule E arbore également d’autres curiosités. Ainsi, depuis janvier et la première course, à Mexico, on notera que le poleman n’a jamais gagné la course, et n’a même jamais fini sur le podium !

Le seul à avoir décroché deux pole positions − ayant fini quatrième à chaque fois − est Sébastien Buemi (Envision Racing). En neuf courses, on note par ailleurs que sept pilotes différents ont signé la pole, ou encore que les trois premiers du championnat ne sont jamais partis de la première place sur la grille de départ.

À la lumière de toutes ces statistiques, qui sera le grand vainqueur de ce week-end indonésien ? Réponse dimanche soir.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo : DPPI