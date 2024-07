DS Penske veut finir la saison en beauté

Comportant 16 courses (dans dix pays différents) programmées entre le 13 janvier et le 21 juillet, la saison 2024 du Championnat du monde de Formule E est d'une densité exceptionnelle. Et pour la clôturer, il s'agira d'affronter une piste relativement courte (moins de 2,1 km pour 20 virages) mais très spéciale. Car le tracé du centre d'exposition London ExCel (théâtre des Jeux Olympiques d'Été de 2012) est unique dans la saison, voire dans le monde du sport automobile. Construit sur les bords de la Tamise, à la place des anciens docks du Royal Victoria, le circuit comporte environ 25% de son déroulé… à l'intérieur.

Chaque année depuis 2021, les monoplaces électriques du championnat s’élancent depuis le cœur du bâtiment (dont la longueur totale fait plus d'un kilomètre), en sortent pour un plus d'un kilomètre puis reviennent à l'intérieur via une rampe d'accès. Une telle configuration veut dire que s'il pleut les voitures feront la course sur un sol humide à l'extérieur et donc sec pendant un peu plus de 500 mètres. Une configuration qui donne de l'intérêt à la course, mais aussi du travail supplémentaire aux ingénieurs comme aux pilotes.

"Outre cette particularité, à laquelle nous nous adaptons toujours bien, les qualifications sont particulièrement importantes sur ce circuit, car il est très serré", indique Jean-Éric Vergne, auteur de la pole position il y a trois semaines à Portland (États-Unis). "Cette saison, nous avons très souvent accédé aux phases finales à l'issue des groupes, et notre niveau en qualification laisse espérer de bons résultats ici à Londres. Nous avons les voitures pour nous battre aux avant-postes, et nous sommes déterminés à finir 2024 en beauté."

Un circuit très singulier au centre d'exposition London ExCel. Photo de: Joao Filipe / DPPI

Deux courses pour consolider de belles places

Avant Londres, DS Penske tient des positions intéressantes au cœur des trois classements qui sanctionnent le championnat. Dans la catégorie équipes, la formation franco-américaine est troisième derrière les écuries usine de Jaguar et de Porsche, mais devant Avalanche Andretti (qui est motorisé par Posche), tenant Envision (moteur Jaguar) a une distance suffisamment importante pour ne pas être inquiété. Même scenario au classement des constructeurs, où l'on retrouve logiquement le même trio de tête. Cette fois DS Automobiles a un challenger sérieux, Nissan (qui motorise également Mc Laren), qui se trouve à seulement cinq points de Stellantis Motorsport.

Du côté des pilotes, le championnat est encore ouvert et serré. Disposant de 129 points, Jean-Éric Vergne est sixième à 38 points du leader. Chaque course rapportant jusqu'à 29 points, tout est encore possible d'un point de vue arithmétique. Sur la piste, alors que chacun cherchera à assurer, les écarts devraient être très serrés au terme d'un championnat qui aura tenu son public en haleine jusqu'au dernier week-end de course. Là aussi, DS Penske et Jean-Éric Vergne visent raisonnablement un podium, plus que jamais à leur portée.

À Londres, le programme des journées sera un peu différent, avec des qualifications à l'heure du déjeuner, puis un départ donné à 17h00, heure locale.