DS Penske se maintient au classement après le 1er E-Prix de Londres

En ce samedi après après-midi, sur les bords de la Tamise, les enjeux étaient différents selon les écuries. Sur leurs terres et devant leur public, Jaguar et Envision Racing avaient des attentes et une pression très fortes. Pour Porsche, autre prétendant au titre, il fallait impérativement afficher une science de la course parfaite pour scorer alors qu’Andretti, écurie cliente du constructeur allemand, dominait le championnat pilotes.

Grand arbitre de la saison et seul constructeur à pouvoir lutter et à avoir parfois dominé les deux plus gros budgets de la saison, DS Automobiles et son partenaire Penske Autosport avaient quant à eux pour objectif de maintenir leurs positions.

Après un round d’observation vendredi après-midi en essais libres, comme à leur habitude pour limiter les risques liés au fait que la piste empruntée n’est pas un circuit permanent, les deux DS E-TENSE FE23 de Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne ont ensuite commencé à enchaîner de meilleurs chronos.

Dans les groupes de qualifications, JEV a manqué les quarts de finale pour deux dixièmes de seconde. Un très court laps de temps qui allait faire également défaut à Stoffel Vandoorne, admis dans les phases finales de qualifications, mais qui butterait sur la Jaguar de Mitch Evans pour les demi-finales. C’est d’ailleurs le pilote néo-zélandais qui a remporté les qualifications, avant de reculer en sixième position afin de purger une pénalité reçue à Rome (Italie) il y a deux semaines.

Une course très tactique… et chaotique

Partis septième et 13e sur la grille de départ, Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne ont d’abord été pris dans le trafic. À l’avant, Envision Racing pouvait compter sur la lenteur étudiée de Sébastien Buemi pour permettre à Nick Cassidy d’activer son mode Attack confortablement, et de tenter de creuser l’écart avec le peloton sans consommer trop d’énergie. Mitch Evans était très agressif, il savait qu’il joue gros.

Dans les premiers tours, Stoffel Vandoorne a touché une Maserati qui lui a fermé la porte dans le cadre d’une tentative de dépassement. Certains pilotes allaient connaître ensuite des soucis d’activation du mode Attack alors que Jake Dennis, leader du championnat, restait en embuscade.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo de : Joao Filipe / DPPI

Du côté de l’écurie DS Penske, Stoffel Vandoorne se maintenait dans le top 10 mais Jean-Éric Vergne a dû abandonner suite à un problème technique. Devant, Mitch Evans faisait une grosse course, et Cassidy devait repasser par les stands suite à un accrochage avec son coéquipier… Coup dur pour Envision Racing.

La suite de la course allait être compliquée à suivre, la faute à de nombreux comportements "limite" dans un environnement étriqué. Après deux drapeaux rouges, c’est finalement Mitch Evans qui a remporté cette première course du week-end devant Jake Dennis, qui s’est assuré ainsi de sa première couronne mondiale en monoplace électrique. Sébastien Buemi a terminé troisième.

Ce dimanche, le dernier départ de la saison permettra de connaître le champion du côté des équipes, avec encore des points à prendre pour l’honneur et l’histoire des marques en Formule E. L’écurie franco-américaine DS Penske sera au rendez-vous pour conforter une nouvelle fois ses positions et finir la saison sur une note positive.