DS Penske positif pour la fin de saison

Depuis le début de la saison 9 du Championnat du monde de Formule E, les leaders ont toujours été un peu les mêmes. Néanmoins, signe que rien n’est jamais joué, des écuries comme Porsche, dotée de l’un des budgets les plus importants du plateau, ont oscillé entre succès et absence. On a bien vu, aussi, que les constructeurs disposant d’une écurie cliente profitaient des données de quatre voitures au lieu de deux, et que l’action corrective en cas de contre-performance mettait moins de temps à arriver.

À ce petit jeu, les duos Porsche et Avalanche Andretti, mais aussi Jaguar et Envision Racing ont plutôt bien fonctionné. Si Jake Dennis (Avalanche) a remporté la première course de la saison à Mexico, c’est Pascal Wehrlein qui a permis à Porsche (usine, cette fois), d’enchainer deux victoires en Arabie Saoudite, avec à chaque fois Jake Dennis second. Mais, déjà, les Jaguar de Sam Bird et Mitch Evans n’étaient jamais bien loin.

DS Penske joue les troubles-fêtes

En revanche, dès la troisième course de la saison, à Hyderabad (Inde), la victoire de Jean-Éric Vergne à bord de sa DS Penske a mis fin à la domination germano-britannique. Le Français a été le premier a montré le potentiel des DS E-TENSE FE23 sur une piste où personne n’avait encore mis les roues, devant l’Envision Racing de Nick Cassidy et la Porsche d’Antonio Felix Da Costa, son ancien coéquipier chez DS Automobiles.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo de: DPPI

À Cape Town (Afrique du Sud), même si Vergne ne gagne pas il est sur le podium et prend le point du tour le plus rapide en course. Son coéquipier Stoffel Vandoorne s’adjuge quant à lui sa première pole position avec DS Penske au Brésil, mais sera pénalisé par la forte trainée aérodynamique de sa Gen3, qui demande beaucoup d’énergie au leader. Il n’empêche que sur les trois pistes totalement nouvelles empruntées par la Formula E cette saison, c’est le team franco-américain DS Penske qui a marqué le plus de points, devant ses adversaires motorisées par Jaguar ou Porsche, soit huit voitures.

Les deux courses de Berlin se sont ensuite soldées par un podium pour JEV, puis le pilote français et son coéquipier sont souvent partis du fond de la grille suite à une petite erreur ou à une pénalité. Toutefois, signe que la monoplace tricolore de DS Performance était dans le coup, les deux compères ont souvent hissé les deux voitures dans les points, quelle que soit leur position de départ.

À Rome, la cinquième place de JEV lors de la première manche (alors qu’il était parti 16e), et la huitième position de Stoffel Vandoorne (qui s’était élancé 18e sur la grille de départ) permet à DS Penske de rester dans le top 5 à l’approche de la fin de saison.

La dernière manche du Championnat du monde de Formula E se déroulera les 29 et 30 juillet à Londres (Angleterre) sur un circuit particulier, car en partie couvert.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo de: DPPI