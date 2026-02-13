DS Penske au cœur d'une journée à rebondissements

Le tracé urbain de Djeddah réussit décidément bien aux DS E-TENSE FE25, mais aussi aux pilotes de l'équipe franco-américaine. Günther y avait signé un retentissant grand chelem en 2025 -pole position, victoire et meilleur tour- tandis que Barnard était monté sur le podium lors de la première des deux manches disputées ici l'an passé. Deux semaines après un rendez-vous de Miami perturbé par la météo, le ciel saoudien s'est montré beaucoup plus clément.

Les prévisions annonçaient de la chaleur, atténuée toutefois par une brise bienvenue. Dans ces conditions, les essais libres disputés jeudi en fin de journée ont surtout servi de phase d'observation… et d'avertissement. En signant le meilleur temps de la séance, Maximilian Günther a immédiatement placé la barre haut. La concurrence était prévenue.

Djeddah marquait également le premier double header de la saison, et donc le retour du Pit Boost -un arrêt rapide obligatoire en course sur la première manche- associé à un Mode Attack unique de six minutes. Une combinaison inédite qui a profondément bouleversé les habitudes stratégiques du plateau.

"C'est un peu comme si était repartis de zéro", confiait Günther avant le week-end. Une pression supplémentaire pour le vainqueur sortant ? "Pas vraiment. On ne pense pas aux courses passées. Les voitures ont évolué, tout se prépare au simulateur, il faut prendre les choses comme elles viennent."

Qualifications de jour, course de nuit

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: Julien Delfosse / DPPI

Vendredi, la température est encore montée d'un cran. Sous un soleil désormais sans filtre, le thermomètre affichait 29°C dans l'air -près de 40°C au sol- lorsque les DS Penske ont pris la piste pour la deuxième séance d'essais. Les deux pilotes se sont installés dans le top 10 tout en affinant leurs réglages. Une sortie de piste d'une Nissan, provoquant un drapeau rouge, a offert une opportunité supplémentaire de peaufiner le set-up. Plus tard dans l'après-midi, Günther et Barnard se sont retrouvés dans le même groupe de qualifications, compliquant l'accès aux duels. Mais les deux pilotes ont répondu présent, signant les 3ème et 4ème temps de leur séance.

En confiance, Günther s'est montré particulièrement solide dans les duels, éliminant d'abord Antonio Félix da Costa (Jaguar) avant de retrouver Pascal Wehrlein (Porsche) en demi-finale. Intraitable, le pilote DS Penske s'est hissé jusqu'en finale, décrochant la deuxième place sur la grille. Barnard, s'est quant à lui qualifié cinquième, avec une stratégie décalée en tête. À 20 heures, sous les projecteurs, la course s'est lancée dans une atmosphère plus respirable. Günther a parfaitement jailli au départ pour s'emparer de la tête dès le premier virage, tandis que Barnard se mêlait à la lutte pour le podium provisoire.

Une intervention de la voiture de sécurité est venue resserrer le peloton, avant que les stratégies énergétiques ne prennent toute leur importance. Premier à activer son Mode Attack, au 16ème tour, Günther a tenté de capitaliser sur ces six minutes de puissance supplémentaire avant de plonger aux stands pour son Pit Boost, récupérant à cette occasion 3,85 kWh d'énergie. Barnard, sur une stratégie différente, s'est arrêté plus tôt, pendant que son coéquipier bataillait aux avant-postes. Günther a alors pris les commandes, se ménageant un court avantage avant son arrêt, tandis que Barnard déclenchait à son tour son Mode Attack pour s'installer durablement dans le top 10.

Une fois toutes les stratégies déroulées, la hiérarchie s'est figée. Taylor Barnard a conclu une course solide à la dixième place, synonyme d'un point, tandis que Maximilian Günther a franchi la ligne en douzième position, un résultat en deçà des ambitions initiales mais riche d'enseignements.

La seconde course du week-end se disputera ce samedi 14 février, toujours à Djeddah, à partir de 20 heures locales (18 heures en France).