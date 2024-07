DS Penske en route pour le podium du championnat

Alors que la dernière course de la saison aura lieu ce dimanche, la fin du championnat du monde de Formule E est très serrée, avec une bataille rangée entre Porsche et Jaguar pour des titres qui restent à distribuer, mais aussi entre DS Penske et Andretti (écurie motorisée par Porsche) qui luttent pour la troisième place au classement des équipes.

À l’issue de la première des deux courses de Londres, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne cumulent pour leur écurie un total de 188 points, soit 18 longueurs d’avance sur Andretti. Tout est donc encore possible d’un côté comme de l’autre, même si les chiffres donnent DS Penske favori. Du côté du championnat constructeurs le score est un peu plus serré, mais il est toujours à l’avantage de Stellantis (DS Automobiles et Maserati), trois points devant Nissan, qui motorise également McLaren.

Une course sous haute tension

À Londres, dès la première séance d’essais, Jean-Éric Vergne a donné le ton en signant le meilleur temps. Stoffel Vandoorne était dans le top 10, à moins de trois dixièmes de seconde. Samedi matin, la prudence était de mise pour les deux DS Penske. La seconde séance d’essais était en effet classée à haut risque, sur ce circuit étroit où tout écart se traduit en casse. Or, il s'agissait de ne pas compromettre la séance de qualifications prévue moins de deux heures plus tard.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo : DPPI

Sur cette piste dessinée aux deux tiers à l’extérieur et, fait unique dans la saison, sur près de 600 mètres indoor, l’ambiance était assez... électrique. Les enjeux étaient élevés et chaque écurie avait sa propre stratégie pour atteindre ses objectifs.

En conférence de presse Phil Charles, le team principal adjoint de DS Penske, s'est montré très clair sur les intentions de l’écurie. "On va tout donner sans rien laisser au hasard", a d’abord indiqué l’ingénieur. "C’est vrai que si les autres font des erreurs, comme c’est arrivé à Portland, cela nous aidera. Mais nous ne comptons pas ainsi. Londres est un circuit très différent, où le caractère énergétique de la course est moins important que sur certaines pistes. Nous devons saisir toutes les opportunités, nous donner toutes les chances possibles."

En qualifications, JEV et Stoffel se trouvaient tous les deux dans le groupe B. Une position peu confortable, et un ascenseur émotionnel qui les a conduits aux cinquième et 17e positions sur la grille de départ.

Malgré le fait qu’il soit court − 2,086 km − le circuit de Londres est très physique pour les pilotes, qui enchainent les 20 virages sur une piste étroite, alors que le volant des monoplaces Gen3 est réputé pour offrir une consistance élevée.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo : DPPI

Au programme de ce samedi, 37 tours d’une course qui s’annonçait très disputée à l’approche de la fin de la saison. Dès le départ, Jean-Éric Vergne comme Stoffel Vandoorne ont essayé d’éviter au maximum les contacts, très fréquents sur ce genre de tracé.

Mais après une première intervention de la voiture de sécurité (à la suite d’un accrochage survenu dans le premier tour) JEV a été poussé dans un mur par Jake Dennis (Andretti, qui écoperait d’une pénalité de cinq secondes pour son geste), et a chuté au classement. Heureusement, la DS E-TENSE FE23 du pilote français n'était pas trop endommagée, et une "remontada" était encore possible.

Derrière, Stoffel Vandoorne est lui aussi passé à l’attaque et se trouvait à la porte des points. Revenu dans le top 10, JEV a quant à lui été de nouveau impliqué dans un accident. Au terme d’une course où les arrêts de jeu auront été nombreux (et deux tours ajoutés par la direction de course), Stoffel Vandoorne a terminé malgré tout dans les points, à la neuvième place.

Ce dimanche, la course sera calibrée à 34 tours. Autant d’opportunités pour les pilotes DS Penske de terminer la saison sur une bonne note, et de consolider les positions qui constituent désormais leur objectif numéro 1.