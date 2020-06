Mahindra fait appel à Lynn pour remplacer Wehrlein

C'est Alex Lynn qui va piloter la Mahindra M6Electro aux côtés de Jérôme d'Ambrosio lors des six courses de l'E-Prix de Berlin. Le Britannique avait impressionné pour ses débuts en Formule E avec la pole position à l'E-Prix de New York 2017, mais a par la suite peiné à confirmer ces promesses, ne marquant que 20 points en 14 courses avec DS Virgin et dix unités en sept épreuves disputées chez Jaguar en 2018-19.

Lire aussi : Wehrlein quitte Mahindra avec effet immédiat

Déjà à l'époque, Lynn était arrivé en cours d'année, alors dans le baquet de Nelson Piquet Jr. L'Anglais s'attendait à conserver son volant pour 2019-20 mais a finalement été remplacé par James Calado, et il a passé cette saison sur la touche – en conservant son activité de pilote Aston Martin en FIA WEC. Il va désormais avoir une nouvelle opportunité de faire ses preuves sur les trois pistes différentes qui vont être tracées sur l'aéroport de Tempelhof.

"Je suis vraiment enthousiaste de pouvoir représenter Mahindra Racing à Berlin", déclare Lynn. "J'ai des ambitions élevées dans ce championnat, qui correspondent à ce que Mahindra Racing veut accomplir. J'ai déjà couru deux fois à Berlin et j'ai toujours trouvé que ça se passait bien là-bas, notamment avec une apparition en Super Pole la saison dernière [il était septième en course lorsqu'il est tombé en panne, ndlr]. Le format de Berlin va être à la fois passionnant et difficile, et je compte partir sur les chapeaux de roue."

Mahindra connaît actuellement la pire saison de son Histoire, occupant la dixième place du championnat des équipes avec seulement 17 points au compteur en cinq E-Prix, notamment en raison de problèmes de fiabilité liés à un nouveau fournisseur de boîtes de vitesses. L'écurie n'a plus grand-chose à perdre.

"Nous sommes ravis d'accueillir Alex dans la famille Mahindra Racing", ajoute Dilbagh Gill, directeur d'équipe. "Il a déjà réalisé des performances fantastiques dans sa carrière et nous avons bon espoir de pouvoir obtenir des résultats pendant le reste de la saison 6. Débarquer à mi-saison n'est pas facile, surtout vu la manière unique dont auront lieu les courses à Berlin, mais Alex a la soif de victoire, le talent et l'expérience nécessaires pour que cela porte ses fruits rapidement."

Avec Matt Kew