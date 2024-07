Objectif atteint pour DS Penske à la finale de Londres !

Aux abords de l’ExCel London, théâtre de la 16e et dernière manche du Championnat du monde 2024 de Formule E, la météo était un peu plus fraîche dimanche que la veille. Mais cela n'a pas changé les données fondamentales de cette journée de course.

Sur fond de grande finale entre Porsche et Jaguar, l’objectif de DS Penske était de consolider sa troisième place au classement des équipes, devant Nissan et Andretti. Pour cela, le team pouvait compter sur la détermination de Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne, experts de la discipline et qui comptent trois titres à eux deux (JEV est le seul pilote à avoir remporté deux fois le championnat). Mais il fallait aussi que les planètes s’alignent sur ce circuit à haut risque, étroit, où chaque contact peut mettre un terme aux espoirs d’un pilote.

Lors de l’unique séance d’essais libres, on a senti la pression monter. Les équipes ont continué de travailler sur les réglages de leurs voitures, car la manche du jour s'annonçait différente de celle de la veille. Au-delà du fait qu’elle permettait de finaliser les titres de la saison 2024, elle faisait trois tours de moins − 34 au lieu de 37. Cela changeait l’approche énergétique et les calculs des ingénieurs de course. Avec la même quantité d’énergie que la veille au départ, un rythme certainement plus rapide, les opportunités de dépassement seraient moins nombreuses.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo de: DPPI

Lors de cette séance de 30 minutes, Jean-Éric Vergne a montré la même bonne forme que samedi. Il a inscrit sa DS E-TENSE FE23 en troisième position, à seulement deux centièmes de seconde de la Nissan d’Oliver Rowland. Stoffel Vandoorne a fait preuve de sagesse, toujours dans le top 10, alors que les 21 pilotes ayant pris part à la séance (la Jaguar de Nick Cassidy n’a pas quitté son garage) se tenaient en seulement sept dixièmes. Il restait alors 1h50 avant le début des groupes de qualifications, et l’attribution des trois points de la pole position, qui revêtaient une importance particulière en ce dimanche midi sur les bords de la Tamise.

La pression monte

Comme la veille, les deux pilotes DS Penske étaient dans le groupe B. Cette phase de sélection qualificative, d’une durée de 12 minutes, permet aux quatre premiers passer en quarts de finale. À mi-séance, Stoffel Vandoorne était solidement installé en tête, et JEV n'était pas loin. Lorsque le chrono s’est arrêté, l’objectif était atteint : à l’issue des deux groupes, seules les écuries DS Penske et Jaguar avaient qualifié leurs deux voitures dans le tableau final.

Le départ de la course. Photo de: DPPI

Occupant les sixième et septième positions sur la grille de départ, les pilotes DS E-TENSE − Vergne en tête − s’attendaient à une course très mouvementée. Et ils avaient raison : comme la veille les interruptions de course allaient être multiples (pour évacuer les monoplaces accidentées). Mais la solidité et l’expérience du pilote français comme de son coéquipier belge leur ont permis de terminer une nouvelle fois tous les deux dans les points, respectivement aux sixième et neuvième places.

Ce résultat place DS Penske à la troisième place du classement équipes, derrière Jaguar et Porsche, et toujours devant Nissan et Andretti, écurie cliente de Porsche. Au classement des pilotes, Jean-Éric Vergne est sixième, à seulement sept points d’Antonio Felix Da Costa (Porsche). On compte parmi les six premiers les deux Porsche, les deux Jaguar, la Nissan d’Oliver Rowland, et donc JEV, qui signe à nouveau une belle saison avec le seul constructeur automobile français engagé dans le championnat.