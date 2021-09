Oliver Rowland remplace Alex Lynn chez Mahindra

Oliver Rowland était attendu chez Mahindra après l'annonce de son remplacement par Maximilian Günther dans l'équipe Nissan e.dams. La formation indienne a confirmé que Rowland succéderait à son compatriote Alex Lynn la saison prochaine et serait associé à un autre Anglais, Alexander Sims, déjà présent dans la structure. Rowland va ainsi renouer avec sa première équipe en Formule E puisqu'il a disputé la manche de Punta del Este avec Mahindra en 2015, avant de rouler pour DAMS en F2 puis dans le championnat de monoplaces électriques.

"Je suis ravi de rejoindre Mahindra Racing", déclare Rowland. "Intégrer une nouvelle équipe va naturellement marquer une transition mais je pense qu'en associant mon expérience de la Formule E et les résultats de l'équipe la saison passée, nous aurons le potentiel pour réaliser de grandes choses ensemble. Je suis vraiment heureux d'avoir Alexander pour coéquipier et je suis impatient de travailler avec lui pour tirer le meilleur de la voiture et décrocher de bons résultats pour l'équipe."

Mahindra compte sur l'expérience de Rowland, qui a décroché cinq podiums dont une victoire avec Nissan e.dams. "Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Oliver dans la famille Mahindra Racing", déclare Dilbagh Gill, le patron de l'équipe. "Après avoir débuté sa carrière en Formule E avec nous en 2015, il a montré qu'il était un bon pilote de qualifications et de course. Je pense que nous avons l'un des meilleurs duos de la grille et je suis ravi qu'Alexander reste avec nous une année supplémentaire."

Sims a en effet prolongé son contrat après être arrivé chez Mahindra il y a an, en provenance de BMW i Andretti. Le Londonien a décroché un podium, dans la deuxième course disputée dans les rues de Rome. "J'ai apprécié le travail avec tous les membres de l'équipe cette saison et nous avons beaucoup appris au cours de l'année, et décroché de bons résultats", note Sims. "Nous avons le potentiel pour faire mieux dans la saison 8 et nous allons énormément travailler pour profiter de ce que nous avons appris cette saison. Je suis vraiment impatient de travailler avec Oliver, qui est vraiment un pilote bon et rapide."

Mahindra se sépare donc de Lynn, vainqueur de la deuxième manche de l'E-Prix de Londres cette saison. "Nous tenons à remercier Alex Lynn pour sa contribution depuis une saison et demie, nous avons des souvenirs inoubliables ensemble et il aura toujours une place à part dans l'Histoire de Mahindra Racing", souligne Gill.