Vandoorne compte jouer le prochain titre avec Mercedes

Pour sa première saison en Formule E, Stoffel Vandoorne avait déjà montré son potentiel. Avec le moteur Venturi dans le dos, le pilote HWA avait signé une pole position et un podium, mais les problèmes techniques notamment s'étaient multipliés et l'avaient empêché de faire mieux. En 2019-20, Mercedes a pris la suite pour faire ses grands débuts dans la discipline avec son propre groupe propulseur et a accroché la troisième place du championnat malgré un duo de pilotes assez inexpérimenté – Nyck de Vries, qui pilotait la seconde Flèche d'Argent, était rookie.

Vandoorne, quant à lui, a lancé sa saison par deux podiums et l'a conclue par sa première victoire en monoplace depuis la saison 2016 de Super Formula, succès qui lui a permis de se propulser de la neuvième à la deuxième place du championnat au meilleur moment.

"C'était vraiment un soulagement, car nous avons réalisé des performances très encourageantes toute la saison, mais nous n'avons jamais vraiment été en position de capitaliser là-dessus", explique Vandoorne à Motorsport.com. "Finalement, le dernier jour, tout s'est passé comme prévu et nous sommes parvenus à gagner. Ma dernière victoire en monoplace était en 2016, donc c'était vraiment un sentiment qui m'avait beaucoup manqué."

"Je n'ai manifestement pas eu beaucoup de succès en F1, mais je reste le même pilote. Je pense que tout le monde sait quelles étaient les circonstances [chez McLaren]. Ce n'était vraiment pas idéal, mais je ne peux plus rien y faire. Je pense que [la victoire à Berlin] montre que je reste capable de [gagner]."

Mercedes a signé le doublé lors de la dernière course de la saison à Berlin, pour ce qui était le premier podium de Nyck de Vries dans la discipline, ce qui est encourageant, mais une écurie était au-dessus du lot : DS Techeetah, qui a réalisé cinq pole positions et quatre victoires sur 11 possibles en 2019-20. Seule l'équipe BMW i Andretti est parvenue à obtenir deux poles et deux victoires, les autres teams se contentant d'une réalisation au mieux.

"Je pense que ça a été une première année très réussie, et il est certain que la barre sera mise plus haut pour la saison prochaine", poursuit Vandoorne. "Nous voulons faire mieux. Il reste un assez grand écart à rattraper avec DS Techeetah, qui a vraiment dominé le championnat cette année. Notre objectif est d'essayer de réduire cet écart dans l'espoir de nous battre avec eux pour le championnat à l'avenir."

António Félix da Costa a remporté le titre avec une avance non négligeable, ayant marqué 158 points contre 87 à son dauphin Vandoorne. Le Portugais a fait la différence grâce à d'excellentes performances à Berlin, où il est parvenu à trois reprises à s'extirper du premier groupe des qualifications pour bien se positionner sur la grille, signant deux pole positions au passage. Derrière, aucun concurrent n'a trouvé la constance.

"C'était une saison assez étrange, car le seul qui soit parvenu à signer d'excellents résultats régulièrement, c'est António", confirme Vandoorne. "Si l'on regarde de la deuxième à la dixième place du championnat, c'est juste super serré. Cela montre à quel point le championnat est compétitif. Le format qualificatif joue certainement un rôle là-dedans. Il demeure extrêmement important de marquer des points tout le temps. Ce sera le challenge la saison prochaine."

Mercedes prend en tout cas la Formule E très au sérieux, ayant développé son équipe technique avec notamment le recrutement de Nick Chester en provenance de Renault F1. "De nouvelles personnes ont rejoint notre équipe, dont Nick Chester. Ce n'est que positif pour nous. En Formule E, ce sont vraiment les petits détails qui font la différence, et n'oublions pas que c'était la première année que Mercedes construisait ce groupe propulseur. Espérons donc faire un petit pas en avant la saison prochaine."

"Ce programme est très important pour Mercedes. Ils ont l'ambition d'essayer de remporter des championnats et y consacrent donc beaucoup d'argent et d'efforts. [La Formule E] est vraiment imprévisible, donc c'est dur de dire où nous allons nous situer précisément. L'objectif est, espérons-le, de nous battre pour la victoire plus régulièrement. Et si nous y parvenons, alors tout est possible. Espérons pouvoir nous battre pour le championnat l'an prochain", conclut Vandoorne.

Propos recueillis par Filip Cleeren

