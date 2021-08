Vergne frustré par des consignes qui n'avaient "pas lieu d'être"

Les écarts particulièrement serrés au classement général du Championnat du monde de Formule E laissaient de nombreux pilotes et équipes rêver du titre à l'approche des deux E-Prix de Berlin, finale de la saison 2020-21 du championnat électrique. Parmi ces prétendants, DS Techeetah était bien placé pour la couronne mondiale, que ce soit au classement des équipes ou au classement des pilotes, avec António Félix da Costa dans le top 6 et Jean-Éric Vergne dans le top 12.

La structure chinoise souhaitait mettre toutes les chances de son côté lors de la première course, où Vergne et Félix da Costa s'élançaient depuis la première ligne, en appliquant des consignes. "Nous avons été devant [au classement] par le passé mais maintenant nous sommes derrière, donc nous devons récolter le plus de points possibles pour que l'un de [nos deux pilotes] ait une chance de remporter le titre", avait expliqué Mark Preston, directeur de DS Techeetah, à Motorsport.com.

Et l'équipe s'est tenue à ce programme planifié en amont puisque les pilotes ne se sont pas attaqués pendant l'E-Prix. Vers la mi-course, et en dépit de son départ depuis la pole position, Vergne a levé le pied sur ordre de son équipe pour laisser les clés de l'épreuve à son coéquipier. Cependant, la stratégie de DS Techeetah a rapidement mal tourné car le Français s'est fait avaler par ses adversaires, dont les deux pilotes Audi et Venturi, qui ont également attaqué Félix da Costa quelques minutes plus tard.

Le double Champion de la discipline, qui a estimé avoir perdu "plus de six secondes" en laissant passer le Portugais, a finalement rallié l'arrivée à la sixième place tout en repassant son coéquipier, classé septième. Selon Vergne, sans l'intervention de son équipe, une victoire à Berlin était certaine.

"Ce qu'il s'est passé c'est que, avant la course on avait prévu de faire des consignes d'équipe où Tonio [Félix da Costa] passerait et je resterais dans l'aspiration pour gagner plus d'énergie", a expliqué Vergne à la fin de la course. "Et ça ne s'est pas réellement passé comme ça, [Techeetah] a décidé de faire le changement au pire moment de la course. Un changement qui n'avait pas lieu d'être, mais bon, c'est comme ça, on fait des erreurs, je fais des erreurs, l'équipe peut en faire aussi. Mais [il faut] rester soudés, ne plus faire ce genre d'erreur dans le futur et se concentrer pour la course de [dimanche]. Tout est encore possible."

Les quatre points décrochés en qualifications associés aux huit de la sixième place ont à peine fait progresser Vergne au classement général, le Français passant de la douzième à la neuvième position. Il reste malgré tout dans la course au titre puisqu'il ne compte que 15 unités de retard sur Nyck de Vries, le leader, à une course du but. "Je pense que l'on peut gagner le titre demain, je suis à 15 points du leader, tout est possible. Ça va être compliqué, certes, mais c'est possible", a-t-il assuré.

Félix da Costa a expliqué sa baisse de rythme après avoir dépassé Vergne par la combinaison d'une mauvaise gestion de l'énergie et d'une usure accrue des pneus, conséquence de la surface abrasive à Berlin et du comportement de la DS E-Tense FE21. Le Portugais a également partagé l'agacement de Vergne.

"Une fois que [Techeetah] a pris la décision de changer de position, ça l'a vraiment foutu dans la merde (sic)", a révélé le Champion en titre à Motorsport.com en parlant de son coéquipier. "Cela n'a pas compromis ma course, mais cela a clairement compromis la sienne car il a perdu des places au profit des deux Audi. Il l'a dit haut et fort, et à juste titre."