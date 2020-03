Vergne était en quarantaine avant la course de Marrakech

Jean-Éric Vergne a raté la première séance d'essais libres au Maroc, vendredi, lorsqu'il est tombé malade à cause d'un virus. Il est revenu en piste samedi, s'est qualifié 11e avant de remonter jusqu'à la troisième place en course. Il était même deuxième dans les dernières boucles jusqu'à ce qu'il se fasse dépasser par Maximilian Günther dans le dernier tour.

Le double Champion en titre de la discipline a révélé lors de la conférence de presse d'après-course qu'il a été obligé de passer par l'hôpital. Le Français a en effet dû rester un temps en quarantaine, avec notamment jusqu'à 40°C de fièvre.

"Ça clairement été mon week-end le plus difficile en Formule E. Pas vraiment à cause de ce qui s'est passé en piste mais plutôt en dehors. J'étais en quarantaine à l'hôpital de Marrakech [vendredi]. Je vous laisse imaginer ma journée ! Je me sentais un peu mieux mais j'étais dans une chambre de 5 m². C'était très difficile et puis j'ai eu 40 de fièvre pendant trois jours, donc je n'étais pas au mieux."

Sa condition physique n'a pas empêché Vergne d'effectuer une superbe course samedi, remontant même jusqu'en deuxième position. Le francilien a expliqué avoir plutôt réussi à ignorer ses symptômes en course, se concentrant sur sa remontée.

"En course, je pense que j'ai oublié mes [maux de] tête et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me rappelle à un moment avoir demandé à mon ingénieur quelle était ma position car je ne pouvais pas voir les leaders. Il m'a dit 'tu es P4', j'étais surpris, je ne pensais pas avoir repris autant de temps", a ajouté Vergne, qui n'a pas couru vers le podium comme le veut la tradition en Formule E, et qui ne s'est pas présenté devant la presse après la conférence.

Son équiper et vainqueur António Félix da Costa a salué son équipier en conférence de presse. "Je me dois de dire que celui qui m'a le plus impressionné, c'est ce gars !" a-t-il dit en montrant Vergne. "Il a vécu une semaine difficile, il est là sur le podium avec nous, donc je suis super content."

Le nouveau leader du championnat a ajouté que sa victoire à Marrakech lui a servi de revanche après son accident l'an dernier, qui lui a coûté la victoire. Longtemps leader en 2019, il a dû abandonner après un accident avec celui qui était son équipier chez BMW, Alexander Sims, à six tours du but. "J'y pensais en arrivant [à Marrakech], je voulais ma revanche. Pour être honnête, sur ces trois derniers tours, j'avais un peu d'avance, et je n'arrêtais pas de regarder ce mur dans le virage 7. Je lui disais 'non merci, pas cette fois.'"