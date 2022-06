Audi en LMDh : "Du jour au lendemain, ça s'arrête"

Charger le lecteur audio

Voilà trois mois qu'Audi a annoncé avoir "mis en pause pour deux ou trois mois" son programme LMDh, qui devait permettre à la marque de faire son retour dans la catégorie reine du WEC et de l'IMSA. Tout porte à croire qu'il n'en sera rien, et certains pilotes du constructeur aux anneaux se posent logiquement des questions sur leur avenir.

C'est le cas de Nico Müller, qui fait cette semaine ses grands débuts au Mans, un événement qu'il attend depuis longtemps mais qui s'était jusque-là avéré impossible à réaliser en raison de son activité de pilote Audi en DTM depuis 2014. Müller a déjà vu l'élite du WEC lui échapper une fois, lorsque la marque et lui ont décidé de donner la priorité au championnat allemand de voitures de tourisme, en raison de conflits de dates notamment, avant qu'un premier test avec la R18 tombe à l'eau à cause du retrait d'Audi du Championnat du monde d'Endurance.

L'ère Hypercar s'annonce "super intéressante" selon Müller : Toyota, Glickenhaus, Peugeot et Ferrari sont annoncés pour 2023, et s'y joindront l'an prochain ou l'année suivante Porsche, Cadillac, Alpine et Lamborghini au moins, grâce à la réglementation LMDh. "C'est une belle époque que l'on a devant nous", indique le Suisse. Or, si Audi devait en être, ce ne sera pas le cas, et celui qui n'a "pas compté les jours passés dans cette pièce sombre" du simulateur depuis un an semble désormais voir ses efforts réduits à néant.

"Pour l'instant, je ne peux rien dire de plus que 'le programme est en pause'", indique Müller. "Il reste un petit espoir, mais ce n'est pas ainsi que ça se passe normalement, car nous avons travaillé très dur là-dessus, et du jour au lendemain, ça s'arrête. Ce n'est pas satisfaisant, c'est sûr."

Or, s'il prend du plaisir en GT, l'Endurance est un véritable objectif pour Müller, qui ne va pas hésiter à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'arrivée de Lamborghini, qui fait partie du groupe Volkswagen, pourrait représenter une option, mais l'intéressé a l'intention d'explorer toutes les pistes : "Si je ne cours pas contre Audi, c'est moins problématique."

Nico Müller (Team Rosberg) en DTM

"Je pense vraiment que je suis assez expérimenté désormais, mais pas encore trop vieux", ajoute-t-il avec un sourire espiègle. "J'ai eu 30 ans cette année, et j'ai déjà rassemblé pas mal d'expérience. Je continue de penser que l'apogée de ma carrière est devant moi. Je suis convaincu de pouvoir prouver que le succès au Mans en Endurance est à ma portée. Je l'ai déjà fait en GT. Les prototypes sont évidemment un peu différents, mais l'esprit est le même. Une DTM, à vrai dire, est un prototype avec un toit !"

Müller découvre en tout cas le Mans avec la nouvelle écurie Vector Sport, fondée en 2021 par Gary Holland (ancien team manager chez JOTA Sport et Krohn Racing). Jusque-là, la découverte se passe bien aux côtés de Ryan Cullen et Sébastien Bourdais ; fort de son expérience, c'est ce dernier qui mènera les qualifications, même si Müller en était chargé à Sebring et à Spa-Francorchamps. "Il la met en pole à chaque fois qu'il est dans la voiture", s'enthousiasme l'Helvète, Bourdais restant sur trois pole positions en quatre courses d'IMSA avec Cadillac, aux côtés de son partenaire Renger van der Zande.

Quant au trafic, c'est un facteur qui n'impressionne pas Müller, celui-ci estimant avoir connu encore plus ardu lors des 24 Heures du Nürburgring. En conséquence, c'est avec confiance qu'il aborde le reste du week-end, avec l'objectif jugé réaliste d'un top 5.