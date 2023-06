Ferrari : "Fuoco a fait l'un de ses meilleurs tours"

"Je n'arrive toujours pas à y croire !" Après avoir offert une pole position historique à Ferrari pour le centenaire des 24 Heures du Mans, Antonio Fuoco a été salué par une standing ovation à son retour dans l'hospitalité de la marque au cheval cabré. L'émotion se lisait sur le visage de l'Italien de 27 ans.

La performance de Fuoco sera en effet de celles qui restent dans les mémoires. Bénéficiant de l'aspiration donnée par la Ferrari sœur d'Alessandro Pier Guidi (y ayant procédé à l'inverse plus tôt dans la séance), le pilote de la #50 a signé un chrono de 3'22"982, huit dixièmes plus rapide que Pier Guidi, tandis que la première Toyota a été reléguée à une seconde et demie aux mains de Brendon Hartley.

"C'était un bon tour. C'était un très bon tour", s'est réjoui Fuoco, interrogé par Motorsport.com sur ces remarquables 13 kilomètres et 626 mètres. "J'ai tout donné. La première fois que j'ai pris la piste, j'ai commis une petite erreur dans les virages Porsche. Je me suis concentré sur moi-même, j'ai fait un tour très, très propre et j'y ai pris du plaisir."

Fuoco n'a pourtant pas eu la tâche facile, des GTE Am s'étant notamment dressées en travers de son chemin dans son meilleur tour. "J'étais un peu inquiet", admet-il, "mais quand j'ai dépassé les voitures entre Indianapolis et Arnage, j'ai vu que je n'avais pas perdu beaucoup de temps, alors c'était bien. Puis j'ai eu quelques LMP2 devant moi, mais elles étaient dans un tour de sortie des stands et se sont écartées, alors c'était un tour relativement propre."

Forcément, il s'agit d'un résultat particulièrement encourageant pour Ferrari, même si le plus dur reste à faire. Et lorsque nous lui demandons s'il s'attendait à atteindre les 3'22, Ferdinando Cannizzo, directeur du design et du développement, répond : "Pas vraiment ! À vrai dire, nous ne nous attendions pas à un chrono spécifique, nous avons simplement préparé la voiture du mieux possible, comme nous avons appris à le faire ces derniers temps, et je dois dire qu'Antonio a probablement fait l'un de ses meilleurs tours aujourd'hui. Il est fier de lui, et nous sommes fiers de lui avoir donné une voiture très agréable à piloter."