Espargaró n'a pas pu lutter : "Je glissais, je glissais, je glissais"

Vainqueur des deux courses disputées à Barcelone en septembre dernier et encore une fois premier du sprint samedi, Aleix Espargaró rêvait de convertir sa pole en nouveau succès à domicile ce dimanche, mais il n'a finalement rien pu faire face aux trois hommes forts de Ducati.

Comme samedi, le pilote Aprilia a perdu des places au départ et n'était plus que cinquième en début d'épreuve, et même sixième après avoir été doublé par Raúl Fernández. Des dépassements sur son compatriote et sur Brad Binder ainsi que la chute de Pedro Acosta lui ont permis de remonter au troisième rang avant la mi-course, mais Espargaró avait quatre secondes de retard sur le leader et ne pouvait rien espérer. À quatre tours du but, il a été doublé par Marc Márquez et a dû se contenter de la quatrième place.

"J'étais beaucoup plus fort [samedi] avec le pneu tendre", a résumé Espargaró, qui a opté pour une gomme plus dure à l'arrière ce dimanche : "Aujourd'hui, avec le medium je ne me suis jamais senti bien, je ne me suis jamais senti fort. J'ai tout essayé pour être performant mais je n'ai pas pu suivre les leaders. J'ai fait de mon mieux pour rester au contact de Marc mais je glissais, je glissais, je glissais donc je ne pouvais rien faire."

Quatre pilotes ont débuté la course avec le pneu tendre : les frères Márquez mais aussi Pedro Acosta et Jack Miller, qui ont tous les deux chuté. Espargaró estime que ce choix était "une possibilité" pour lui, mais les donnes montraient qu'elle ne serait pas la plus efficace.

"Hier, dans la dernière partie du sprint, j'étais encore rapide [avec le tendre], mais avec Michelin et mon équipe, on a estimé que notre dégradation théorique était trop élevée pour la course, c'était trop risqué, donc on a décidé de prendre le medium. Ce n'est pas une excuse, le premier et le deuxième sur le podium avaient un pneu medium mais ça n'a pas fonctionné pour moi."

Raúl Fernández et Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Une fois quatrième, Espargaró est resté au contact de Márquez au prix de gros efforts, et a songé à un dépassement à la sortie du tout dernier virage avant de se raviser, préférant assurer un bon résultat pour son dernier GP de Catalogne avant sa retraite en fin de saison : "En suivant Marc dans les trois ou quatre derniers tours, j'étais vraiment proche de la limite. La moto glissait beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais je savais qu'en étant proche de Marc, j'allais peut-être le pousser à la faute."

Au tout dernier moment, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai entrevu un gros chaos et avec Marc, en Catalogne, dans un week-end particulier pour moi, ce n'est pas ce que je voulais.

"C'était pour un podium dans ma dernière course à domicile, il fallait prendre un risque. Si on doit prendre des risques, il faut que ce soit dans les trois derniers tours, pour un podium, sinon ça n'a pas de sens. J'ai tout tenté, mais Marc, c'est Marc ! Pas d'erreurs et il a obtenu son podium."

"J'ai tout essayé parce que Marc n'avait pas d'adhérence dans les virages sur la gauche", a précisé Espargaró. "Je me suis dit 'Si tu es proche au virage 13, peut-être qu'au 14 tu pourras passer à l'intérieur' mais il a protégé l'intérieur et au tout dernier moment, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai entrevu un gros chaos et avec Marc, en Catalogne, dans un week-end particulier pour moi, ce n'est pas ce que je voulais. La quatrième place est suffisamment bonne."

Si la troisième place était presque à la portée d'Aleix Espargaró, rivaliser avec Pecco Bagnaia et Jorge Martín était totalement inenvisageable puisqu'il n'avait "aucune adhérence" dès l'entame de l'épreuve : "Dès le début, aucune adhérence. Je ne pouvais pas mettre les gaz. Pecco et Jorge ont fait un bon boulot, ils ont fait d'énormes progrès depuis l'an dernier, ils étaient extrêmement rapides avec le pneu medium et on ne pouvait pas l'être. Je pouvais être à leur niveau avec le tendre, mais avec le medium, impossible."

Ducati a gomme l'avantage d'Aprilia à Barcelone

L'an passé, la Ducati avait rencontré certaines limites à Barcelone, même si Bagnaia aurait peut-être joué la victoire sans sa spectaculaire chute au départ. La moto développée à Borgo Panigale a cette fois mieux géré le pneu que celle sortie des ateliers de Noale selon Espargaró.

"J'ai essayé de préserver le pneu dès le début, en sachant que ce serait dramatique à la fin, mais à partir de la mi-course, je n'avais plus de pneu. J'ai beaucoup glissé dès le début, donc je consommais le pneu, même j'essayais de relever la moto. À mi-course, les deux premiers se sont envolés et pour moi, c'était impossible de suivre. Je ne pouvais rien faire."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín étaient un cran au-dessus Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Comment expliquer qu'un circuit réputé difficile pour la Ducati ait permis à la marque de décrocher un triplé ? "C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse", a assuré Espargaró, estimant cependant que des tests effectués en Catalogne ont permis d'améliorer la Desmosedici pour ce tracé : "Ils ont fait des essais ici, ils ont choisi Barcelone comme piste d'essais, donc c'est sûr qu'ils ont progressé."

"Ils ont battu mon temps de course de l'an dernier de 20 secondes, ce qui est fou. J'ai tout essayé, je me suis battu comme un lion toute la course, en essayant de contrôler au début, à mi-course je me suis dit 'Ca y est, le pneu est détruit'. J'ai fait tout ce que je pouvais mais vous avez vu les trois premières motos sur le podium aujourd'hui, et l'Aprilia était quatrième. J'ai tout essayé mais ce n'était pas suffisant."

"Il y a beaucoup de détails, mais c'est sûr qu'en choisissant cette piste pour les tests, ils ont fait de gros progrès, ils ont trouvé quelque chose pour économiser les pneus, c'est sûr qu'ils ont trouvé quelque chose pour le medium", a résumé Espargaró. "C'est pour ça que les essais sont très, très importants. On voit le résultat ici : un doublé pour Aprilia l'an dernier, cette année ils ont choisi Barcelone, pas nous, et c'est un triplé Ducati."