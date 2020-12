Trop irrégulier, Ducati peine à se satisfaire du titre constructeurs

La saison 2020 a vu Ducati devenir Champion du monde des constructeurs, du jamais vu depuis 2007, mais aux yeux des dirigeants de la marque en MotoGP, ce titre n'apparaît que comme un lot de consolation, qui plus est en trompe-l'œil car Yamaha aurait été classé devant sans les 50 points perdus pour l'utilisation de soupapes non réglementaires. Ducati visait le titre le plus médiatique, celui des pilotes, qui lui semblait promis quand Marc Márquez a été écarté des circuits à la suite de sa fracture au bras droit.

Andrea Dovizioso, vice-champion derrière le Catalan lors des trois saisons précédentes, n'a pas pu saisir cette opportunité pour sa dernière saison au guidon de la Desmosedici, au cours de laquelle les tensions avec ses patrons sont devenues évidentes. Davide Tardozzi ne cache pas que les résultats de son pilote leader, vainqueur une seule fois et cinquième du championnat en 2020, ne collent pas aux attentes.

"Je pense que [la] cinquième [place] n'est pas suffisante, parce que les pilotes, la moto, l'équipe devaient se battre pour le championnat, comme les trois dernières années, mais ça n'a pas été le cas", a déploré le team manager du team Ducati factory, interrogé par MotoGP.com. "Il y a beaucoup de choses à faire pour l'avenir. [Pendant le week-end de Portimão], nous [avions] des tests à Misano avec [Michele] Pirro [le pilote d'essais de Ducati], déjà tournés sur 2021. On veut vraiment revenir au sommet du classement."

Le bilan 2020 est en effet décevant pour Ducati, qui n'a fait sonner l'hymne italien que deux fois le dimanche. Au succès de Dovizioso s'ajoute celui de Danilo Petrucci, lui aussi en partance, sous la pluie du Mans. L'équipe factory n'a conquis qu'un podium supplémentaire, grâce à Dovizioso. La marque de Borgo Panigale tire cependant ne certaine satisfaction d'avoir cumulé des podiums avec différents pilotes : quatre pour Jack Miller, un pour Pecco Bagnaia, qui va comme l'Australien quitter le team Pramac pour l'équipe officielle en 2021, et également un pour Johann Zarco, à Brno, où il avait signé la pole. Ducati avait certes souvent un pilote bien placé, mais ils ont tous manqué de constance au premier plan.

"Globalement, je dirais que nous avons été compétitifs et que nous nous sommes battus pour le podium pratiquement à chaque course, mais avec des pilotes différents", a confirmé Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse. "À l'exception de l'Aragón, nous nous sommes toujours battus pour le podium avec certains pilotes et nous avons placé cinq pilotes sur le podium : les cinq pilotes sous contrat avec Ducati y sont montés, y compris Zarco avec la moto 2019 et c'est aussi la raison pour laquelle [nous avons battu Suzuki au championnat constructeurs] en dépit du fait qu’ils ont remporté plus de courses."

"Alors, d'un côté c'est décevant de ne pas avoir été en mesure de se battre pour le titre des pilotes – je pense que la constance a joué un grand rôle pour Suzuki et Joan Mir, ils ont fait du super boulot alors félicitations à eux. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas été en mesure de maintenir une constance avec nos pilotes. Des pilotes différents se sont battus pour le podium sur différentes courses, et pas toujours le même.”

Les difficultés d'adaptation au pneu Michelin au cœur des difficultés

Dans une saison plus ouverte que jamais, en raison de l'absence de Marc Márquez et du rythme atypique du calendrier, comment expliquer cette faible moisson de victoires ? Paolo Ciabatti voit une multitude de facteurs expliquant le manque de régularité des pilotes de la marque.

"Pour plusieurs raisons, je pense que le format du championnat, les courses consécutives et une adaptation difficile de notre moto au nouveau pneu Michelin arrière, et aussi le fait que le style de pilotage qui était familier avec notre package précédent ne fonctionnait pas si bien pour certains pilotes, tout cela a rendu les choses difficiles pour nous."

Les critiques de Dovizioso envers le pneu arrière de Michelin sont devenus la rengaine de sa saison mais elles sont aussi appuyés par Tardozzi : "Il est évident qu'on a eu beaucoup de problèmes. Le principal est que nous n'avons pas été en mesure d'adapter notre moto au nouveau pneu arrière Michelin. Nos pilotes en ont beaucoup souffert. Nous travaillons beaucoup sur ça pour l'an prochain."

Le manager italien cible aussi les domaines qui doivent être améliorés pour que la Ducati soit à nouveau une machine redoutable. "On doit retrouver notre point fort, l'accélération, pour profiter du potentiel notre moteur", a précisé Tardozzi. "Et on doit absolument régler enfin résoudre le problème des dernières années, le turning."

Il est certain que nous avons appris beaucoup de choses cette saison et je pense que nous avons des idées pour l'année prochaine. Nous allons tourner la page, avec de nouveaux pilotes qui vont rejoindre l'équipe d'usine. Paolo Ciabatti

Ciabatti tient de son côté à pondérer les difficultés de Ducati puisque l'inconstance des résultats a frappé l'ensemble du plateau cette année, de nombreux pilotes ayant des difficultés à s'adapter à des pistes visitées à une période inhabituelle de l'année, et donc dans des conditions différentes. Le dirigeant promet une nouvelle ère la saison prochaine, pas seulement avec les nouveaux pilotes dans chaque équipe, mais aussi des solutions déjà planifiées pour corriger les problèmes rencontrés avec les pneus.

"Si l'on regarde les résultats de cette année, il y a eu des pilotes capables de faire de grandes choses sur une course puis qui se sont retrouvés plutôt derrière à la course suivante. Je pense donc que tout le monde a rencontré des difficultés pour s'adapter en fonction des conditions de piste, et dans le cas de Ducati, nous avons eu du mal lorsqu'il y avait peu d'adhérence, c'est sur ces circuits que nous avons été en difficulté."

"Mais il est certain que nous avons appris beaucoup de choses cette saison et je pense que nous avons des idées pour l'année prochaine. Nous allons tourner la page, avec de nouveaux pilotes qui vont rejoindre l'équipe d'usine, tous deux en provenance de Pramac. […] Il faut regarder vers l'avant et nous avons des idées sur comment nous développer pour le futur. Nous espérons que l'année prochaine nous pourrons être plus réguliers sur la plupart des manches, car c'est la seule manière de se battre pour le championnat."

Ciabatti mise enfin sur une saison 2021 moins troublée par la pandémie de coronavirus pour mener un programme d'essais complet qui permettra de poursuivre l'adaptation de la machine au pneu arrière de Michelin. À plus long terme, le constructeur espère que le manufacturier clermontois parviendra à créer un pneu permettant d'offrir plus de constance dans les performances.

"Il est vrai que cette année a été un peu différente compte tenu de ce qui s'est passé avec le COVID-19. Nous avons eu les tests habituels en Malaisie et au Qatar, mais nous n'avons probablement pas pu mener les activités habituelles avec le développement des pneus. Je pense donc que dans notre cas cela n'a clairement pas été facile d'adapter notre moto au nouveau package pneumatique. Comme tous les constructeurs, nous coopérons avec Michelin pour essayer d'obtenir pour l'avenir quelque chose qui soit probablement un petit peu plus stable en termes de performances possibles dans différentes conditions. Je pense que c'est la direction dans laquelle nous voulons travailler avec Michelin, comme probablement tous les autres constructeurs."

Avec Guillaume Navarro