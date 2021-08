Brad Binder : "Je pense qu'on peut aller loin" avec les pneus plus durs

Arrivé quatrième du Grand Prix de Styrie, notamment grâce à un beau dernier tour lui ayant permis de gagner deux positions dans les ultimes virages, il y a une semaine sur le Red Bull Ring, Brad Binder ne s'attendait certainement pas à un tel résultat après une séance de qualifications seulement conclue à la 16e place. De retour sur ce circuit particulièrement important pour son équipe, le Sud-Africain espère pouvoir remettre le couvert cette semaine et compte sur une donne pneumatique légèrement différente pour peut-être pouvoir mieux exploiter les forces de sa KTM.

Tu as gagné deux places dans le dernier tour [sur le GP de Styrie]. A quel point cela a-t-il été un boost pour ce week-end et quelles sont tes attentes ici ? Espères-tu de meilleures qualifications ?

Oui, clairement. Je n'ai pas de Grand Prix à domicile et c'est à peu près ce que je vais avoir de plus proche, avec Red Bull et KTM ! Le week-end dernier, j'ai souffert sur la majorité des séances et il n'y en a pas vraiment une lors de laquelle j'ai été proche des avant-postes… mais j'ai toujours été en mesure de faire les mêmes temps au tour avec régularité, mais pas [d'aller] plus vite.

Puis en course, j'ai pris un plutôt bon départ et j'ai poussé aussi fort que possible jusqu'à la fin. Et en arrivant dans les deux derniers tours, j'ai pu voir que je rattrapais Taka [Nakagami] et Johann [Zarco] et je suis parvenu à faire des dépassements qui comptaient à la fin et à terminer quatrième, donc c'est certain que ça a été un vraiment bon résultat pour moi ; particulièrement après être parti depuis la 16e place !

En arrivant ce week-end après cette dernière course, on comprend un petit peu plus de choses et on a vu des domaines clés dans lesquels il faut certainement progresser. Et je pense que nous avons ce qu'il faut pour essayer de nous mêler à la bataille pour le podium : il nous faut juste faire progresser quelques petits domaines et je pense qu'on peut aller loin… J'ai hâte de débuter ce week-end !

La plupart des pilotes ont dit que les allocations pneumatiques ont été difficiles à l'avant ; elles ont changé ce week-end. Est-ce que tu peux dire que tu as rencontré des difficultés ? Et ce changement s'adapte-t-il à la KTM ?

Pour le moment, nous savons simplement que nous allons avoir un avant plus dur… quant à si ça va mieux fonctionner pour nous ou pas, on va voir ! Il est vrai que nous avons manqué de support à l'avant et que ça a rendu le freinage très difficile pour nous parce que nous avons beaucoup de blocages à l'avant et que lorsque nous avons besoin de nous lancer dans les virages, nous n'avons pas de soutien. Cela a rendu difficile l'exploitation des points forts de notre moto, qui sont les entrées en virages. Alors il sera intéressant de voir si nous pouvons faire mieux travailler le dur ce week-end, car dans le passé, nous avons toujours plus bénéficié du fait d'avoir un pneu avant dur. Mais comme je l'ai dit, la question est de savoir si ça va fonctionner ou pas et j'espère vraiment que ça sera le cas car nous avons beaucoup de difficultés avec le medium ; ce sera un bon week-end pour nous pour voir ce qu'il est possible de faire. Espérons que ça fonctionne !

Tu as reçu un avertissement pour limites de piste la semaine dernière et cette fois, il y aura de nouveaux messages sur le dashboard : aimerais-tu avoir un compteur qui indique le nombre de sorties hors-piste à consulter ?

Comme l'a dit Marc [Márquez, qui a jugé cela inutile, ndlr], on en a clairement suffisamment comme ça à voir sur le tableau de bord ! Je savais que j'avais touché le vert dans le virage 8 et il fallait juste m'assurer de tenir mes freins et m'aligner correctement.