Cal Crutchlow forfait à Misano

Cal Crutchlow ne disputera pas le Grand Prix de Saint-Marin. Le pilote Honda LCR a été déclaré inapte ce samedi matin, en raison des conséquences de son opération d'un arm-pump subie il y a quelques jours. Cet arm-pump a été provoqué par sollicitation trop importante de son bras droit, suite à une première opération, pour une fracture du scaphoïde, après une chute au Grand Prix d'Espagne durant le warm-up.

En conférence de presse jeudi, Crutchlow a jugé l'état de son bras droit "désastreux" et il a précisé qu'il avait perdu "des litres et des litres" de sérum. Il va donc manquer les qualifications et la course. Honda LCR n'a pas précisé si un retour pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, dans une semaine et également à Misano, est envisagé.

Lucio Cecchinello a expliqué que son pilote risquait une infection : "Comme vous le savez il a eu une opération sur son bras droit et il y avait une grande production de sérum, ce qui n'est pas commun, malheureusement", a expliqué le patron de Crutchlow chez Honda LCR, au micro du MotoGP. "Il y avait un risque sérieux d’infection."

"Il a vu le docteur ce matin et il a été décidé qu'il n'était pas apte. Nous comprenons la situation et il est important qu'il puisse complètement se remettre."

"Malheureusement des agrafes se sont enlevées et la cicatrice était ouverte et maintenant ils ne peuvent plus là refermer ; c'est évidemment très compliqué pour rouler et ça pourrait devenir très sérieux."