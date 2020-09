Course - Binder fait gagner KTM et laisse le MotoGP sans voix !

Brad Binder avait montré des performances indéniablement prometteuses pendant ses deux premiers Grands Prix MotoGP, mais c'est de manière inattendue qu'il a saisi sa chance ce dimanche à Brno pour aller chercher sa première victoire, et par la même occasion la première de KTM ! C'était l'issue d'une course étonnante, durant laquelle la délicate gestion des pneus sur le bitume redoutable de Brno a occupé tous les esprits.

Sur la grille, tout le monde avait choisi le pneu dur à l'avant, tandis qu'à l'arrière deux stratégies ont émergé, à 50/50, entre le tendre et le medium. Sur la première ligne, Quartararo était le seul à avoir opté pour le medium. Vainqueur des deux premières courses, il avait certes manqué la pole hier, mais semblait avoir de la ressource pour briller sur la durée. Ce fut en réalité une tout autre histoire...

Depuis la pole position, Johann Zarco s'est fait déborder à l'extinction des feux par les deux Yamaha Petronas et l'Aprilia d'Aleix Espargaró. C'est Quartararo qui a signé le holeshot, seulement la prise de pouvoir du Français a tourné court, car avant la fin du premier virage Franco Morbidelli l'avait dépassé. Derrière eux, Zarco se faisait aussi passer par Pol Espargaró et Brad Binder, pour glisser à la sixième place. Dans la foulée, Aleix a également passé Quartararo pour se porter à la deuxième place, capitalisant autant que possible sur sa qualification réussie.

Alors que ça bouchonnait derrière, Morbidelli a filé sans demander son reste, aidé par son pneu arrière soft, au point de finir le premier tour avec déjà 1"1 d'avance. Quartararo, lui, devait se démener et il lui a d'abord fallu reprendre l’avantage sur Aleix Espargaró à l'entrée dans le deuxième tour. Au même moment, Binder passait son coéquipier, Pol Espargaró, avant de prendre l'avantage sur l'aîné de la fratrie au prix d'une passe d'armes en deux temps. Le rookie se portait ainsi déjà sur le podium provisoire, derrière Morbidelli et Quartararo.

Au début du troisième tour, Zarco a réussi à repasser devant Aleix pour remonter à la quatrième place. Attaqué dans la foulée par Pol, le pilote Aprilia a subi l'autorité de son cadet et s'est alors trouvé sous la menace de Rins, qui avait gagné quatre places dans un bon départ. Le pilote Suzuki était lui-même suivi par les Yamaha officielles de Viñales et Rossi. Derrière eux à ce stade, Nakagami complétait le top 10 suivi par les Ducati officielles de Dovizioso et Petrucci.

Valentino Rossi allait toutefois prouver qu'il avait de la réserve. Il a d'abord pris l'avantage sur Viñales, dont il a réussi à rapidement se détacher de quelques dixièmes pour aller menacer le duo Rins-Aleix Espargaró. Dans le sixième tour Pol Espargaró a retrouvé son ancien coéquipier, Johann Zarco, qu'il a dépossédé de la quatrième place. Il se portait ainsi à moins d'une seconde de son coéquipier actuel, Brad Binder, toujours collé à la roue de Quartararo en troisième position.

Dans le huitième tour, Miguel Oliveira a commencé à hausser le ton, d'abord en passant Andrea Dovizioso pour se hisser à la 11e place. Les GP20 de Dovizioso, Miller et Petrucci étaient désormais réunies de la 12e à la 14e place, avec un avantage de près de deux secondes pour le #04 sur ses deux comparses mais tout de même plus de huit secondes de retard sur la tête de la course, dans la lignée des grandes difficultés rencontrées en essais.

Poursuivant son effort, Oliveira a fait son entrée dans le top 10 en passant Nakagami au neuvième tour. Dans un ballet bien rodé, Binder réussissait à passer Quartararo au même instant pour se porter à la deuxième place. Toujours en tête, Morbidelli possédait alors 1"5 d'avance, mais chaussé d'un pneu arrière tendre au contraire des trois pilotes qui le suivaient, il allait commencer à souffrir.

Zarco pénalisé...

Derrière lui, les loups s'acharnaient à garder toutes leurs chances, mais l'affaire allait mal tourner pour Pol Espargaró. Le pilote KTM a tenté de passer Quartararo puis s'est fait reprendre, mais c'est ensuite Zarco qui l'a attaqué et les deux hommes sont allés au contact !

Le Français se trouvait à l'intérieur du virage 1 lorsqu'il a vu son ancien coéquipier resserrer vers la corde et le heurter, apparemment sans le voir. C'est Espargaró qui en a payé le prix et est tombé, perdant le podium potentiellement à sa portée. Alors que l'incident état placé sous investigation, Zarco a poursuivi sa route en prenant l'avantage sur Quartararo au tour suivant, là aussi au virage 1. Il se portait ainsi sur le podium au détriment du pilote Petronas, visiblement en délicatesse avec ses pneus.

Pendant ce temps, Oliveira poursuivait son festival ! Il avait dépassé Maverick Viñales et Aleix Espargaró et se trouvait désormais à la septième place.

À la mi-course, Franco Morbidelli n'avait plus qu'une demi-seconde d'avance sur Brad Binder, de plus en plus menaçant pour cette première victoire qu'il tentait d'aller chercher. Et l'écart allait dès lors fondre à vue d'œil ! Dans le 12e tour, le Sud-Africain dépossédait le pilote Petronas des commandes de la course : plus rien ne pouvait l'arrêter et il était dès lors lancé vers sa première victoire, aussi solide que surprenant à sa troisième course MotoGP seulement !

... puis sur le podium !

Finalement sanctionné pour le contact avec Pol Espargaró, Zarco a dû observer une pénalité long-lap alors qu'il occupait la troisième place. L'avance qu'il avait prise sur Quartararo a fondu lorsqu'il a pris ce tracé alternatif, mais le pilote Avintia, à l'attaque maximale, a réussi à conserver sa place !

Dans la foulée, Quartararo s'est fait semer à nouveau par la Ducati, et ses ennuis n'étaient pas finis : il a encore été attaqué avec aisance par Rins puis Rossi. Nous en étions aux six derniers tours, ceux qui représentaient selon l'explication donnée hier par Morbidelli un saut dans l'inconnu en termes de tenue des pneus. Et Oliveira a surnagé dans cet inconnu, dépassant lui aussi Quartararo pour parfaire sa superbe remontée.

Décidément en grande difficulté, Quartararo avait encore cinq tours à boucler et 3"7 à défendre sur Takaaki Nakagami pour conserver sa septième place. Il finira par y parvenir, pour une petite seconde, soulagé de voir l'arrivée. Lui aussi en perdition, Viñales a été passé coup sur coup par Dovizioso et Miller dans le 17e tour. Petrucci puis Crutchlow allaient aussi l'avaler par la suite pour le faire finalement rétrograder à une 14e place déconcertante.

Bien plus à l'aise sur cette fin de course, Rins, Rossi et Oliveira ont menacé Zarco jusqu'à l'arrivée, visiblement en capacité de lui arracher la troisième place. Mais le Français a tenu bon, coûte que coûte, et il a bel et bien réussi à faire main basse sur ce podium !

Miller quant à lui s'est finalement emparé de la neuvième place, devant Aleix Espargaró, Dovizioso, Petrucci et Crutchlow. Derrière Viñales, le dernier point revient à Álex Márquez.

Au grand dam d'Hervé Poncharal, Iker Lecuona est à nouveau tombé, mais il a surtout emmené dans sa chute Joan Mir en tentant de le dépasser au virage 13 dans le quatrième tour.

GP de République Tchèque - Course