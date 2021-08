Course - Quartararo seul au monde, Espargaró place Aprilia sur le podium

Très attendu ce week-end, Fabio Quartararo a répondu aux attentes en dominant de la tête et des épaules la course de Silverstone. Aleix Espargaró a de son côté enfin décroché le podium qu'il attendait tant avec Aprilia, en prenant la troisième place derrière Álex Rins.

C'est son frère, Pol Espargaró, qui était en pole, une première fois depuis son arrivée chez Honda. Il a conservé la tête au départ, aidé par un pneu tendre à l'arrière, devant Fabio Quartararo. Ce dernier a été dépassé par Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia dans les premiers virages de la course.

Derrière les leaders, Jorge Martín et Marc Márquez ont eu un premier contact à Stowe dans ce premier tour, avant de s'accrocher à nouveau dans la chicane suivante et de chuter tous les deux. Les deux Espagnols ont dû abandonner.

Les frères Espargaró ont vite créé un petit écart sur le reste du plateau. Aleix a tenté un dépassement à Stowe mais il a dû écarter la trajectoire et son frère a repris l'avantage. Quelques virages plus loin, Quartararo a repris la troisième place à Bagnaia. Derrière eux, Jack Miller restait au contact, en devançant les pilotes Suzuki, Joan Mir et Álex Rins, qui avaient pris l'avantage sur un Valentino Rossi vite distancé.

Quartararo a rapidement comblé l'écart le séparant du duo de tête. Il a pris l'avantage sur Aleix Espargaró, doublé par Bagnaia dans la foulée. Le pilote Aprilia a répliqué dans le tour suivant, récupérant ainsi la deuxième place. Dès la cinquième boucle, Quartararo s'est emparé de la première place en doublant Pol Espargaró au virage 12.

Le cavalier seul de Quartararo

Le leader du championnat a vite repoussé ses rivaux à plus d'une seconde. Craignant de voir Quartararo s'envoler, Aleix Espargaró a vite doublé son frère, tandis que les pilotes Suzuki ont pris l'avantage sur le duo de Ducati, Bagnaia et Miller glissant à la sixième et à la septième place. Rins a continué sa remontée en doublant Pol Espargaró.

L'aîné de ce dernier n'a rien pu faire face à la suprématie de Quartararo, qui a continué à augmenter son avance tour après tour. Au dixième passage devant les stands, marquant la mi-course, l'avance du Français était de 2"544. Quand l'écart a dépassé les trois secondes, Rins a pris l'avantage sur Aleix Espargaró, alors que son coéquipier chez Suzuki a connu la trajectoire inverse en étant doublé par Jack Miller, qui avait doublé un Pecco Bagnaia à la peine puisqu'il a ensuite dû céder face à Álex Márquez.

Pol Espargaró a éprouvé des difficultés de plus en plus grandes à suivre les pilotes qui le devançaient et il a fait une petite erreur qui a offert la quatrième place à un Miller sur la trajectoire inverse, puisqu'il était de plus en plus performant avec sa Ducati. L'Australien s'est fait menaçant sur Aleix Espargaró mais ce n'est que dans le dernier tour qu'il a pu l'attaquer. Miller a pris l'avantage mais son rival a pu répliquer et récupérer la troisième place.

Quartararo fait un pas vers le titre, Espargaró offre un podium à Aprilia

Fabio Quartararo est resté plus de trois secondes devant le trio de poursuivants et il a facilement signé son cinquième succès en 12 courses cette saison, devant Álex Rins, qui restait le dernier vainqueur en date à Silverstone. Aleix Espargaró a réussi à conserver la troisième place, offrant enfin à Aprilia le podium dont il rêvait depuis son arrivée chez le constructeur de Noale en 2017.

Jack Miller a franchi la ligne d'arrivée à la quatrième place devant Pol Espargaró, auteur de sa meilleure course depuis son arrivée chez Honda. Brad Binder a complété un top 6 fait de six machines différentes. Le vainqueur du GP d'Autriche devancé Iker Lecuona, qui a réalisé plusieurs dépassements en fin de course. L'Espagnol a devancé Álex Márquez et Joan Mir.

Danilo Petrucci a complété le top 10 avec un dépassement sur Johann Zarco à quelques virages de l'arrivée. À la peine tout au long du week-end, le Français a passé toute la course aux alentours du top 10, perdant des places au départ puis dans le cœur de la course, pour finalement remonter dans les derniers tours. Entré en Q2, Valentino Rossi n'a pu se classer qu'à une lointaine 18e place.

Comme Mir et Zarco, Pecco Bagnaia a eu une course difficile, dégringolant jusqu'à la 14e position. Les résultats décevants de tous ses rivaux permettent à Fabio Quartararo de faire à nouveau une excellente opération au championnat, avec une colossale avance de 65 points sur Mir et de 69 sur Zarco, qui repasse devant Bagnaia.

GP de Grande-Bretagne - Course