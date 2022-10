Les dates des tests 2023 confirmées, avec une réduction du programme

Charger le lecteur audio

Le MotoGP a officialisé les dates des tests pour sa saison 2023. Plusieurs d'entre elles étaient déjà connues, entre l'unique journée prévue cette année une fois la saison terminée – à Valence deux jours après la course sur le circuit du dernier Grand Prix de l'année – et le programme du début de l'année 2023 qui verra les équipes rouler à Sepang puis à Portimão.

Pour les tests de pré-saison 2023, deux séances seront au programme en Malaisie au début du mois de février, avec d'abord le Shakedown Test réservé aux pilotes d'essais et à Augusto Fernández, l'unique rookie, pendant trois jours puis une nouvelle séance de trois jours avec cette fois l'ensemble des pilotes. Ils seront de retour en piste un mois plus tard à Portimão, première manche du calendrier 2023 du MotoGP.

Le championnat avait déjà annoncé une réduction du nombre de tests pendant la saison 2023, afin de compenser l'allongement de la saison, avec un nombre record de 21 courses et de nouveaux déplacements lointains au Kazakhstan et en Inde. Cette année, quatre journées ont été organisées : une à Jerez au lendemain du GP d'Espagne, une à Barcelone juste après le GP de Catalogne et deux à Misano dans la foulée du GP de Saint-Marin. Seuls les tests de Jerez et de Misano seront organisés en 2023, à chaque fois pour une seule journée, le lundi juste après la course.

Test de fin de saison 2022 en MotoGP :

Date Circuit 8 novembre 2022 Valence

Tests de pré-saison 2023 en MotoGP :

Date Circuit 5 au 7 février 2023 Sepang (Shakedown Test) 10 au 12 février Sepang 11 au 12 mars Portimão

Tests 2023 en MotoGP :

Date Circuit 1er mai 2023 Jerez 11 septembre 2023 Misano

La Dorna a également annoncé les dates des tests pour les catégories Moto2 et Moto3. Cette dernière ouvrira les hostilités les 9 et 10 mars 2023 sur le circuit de Jerez, où le Moto2 se produira les 14 et 15 mars. Les deux catégories seront réunies à Portimão du 16 au 19 mars, pour le test de pré-saison officiel, avec naturellement une présence en piste en alternance.

De même, des essais de pré-saison se tiendront à Jerez le 2 mai 2023, le mardi après la course disputée sur le circuit andalou, puis à Silverstone le 7 août, au lendemain du GP de Grande-Bretagne.