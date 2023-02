Les Ducati chahutées par la concurrence dans le time attack

Charger le lecteur audio

Les pilotes MotoGP sont en piste pour le dernier jour du test de Sepang, première séance officielle et collective après la trêve hivernale. À la mi-journée, c'est Jorge Martín qui occupe la tête du classement, avec ce qui est le tour le plus rapide observé depuis le début de ces essais, 0"266 de mieux que celui bouclé par Marco Bezzecchi vendredi.

Après une deuxième journée perturbée par la pluie et une nuit à nouveau humide, il restait encore quelques zones mouillées en piste lorsque la pitlane s'est ouverte ce dimanche, à 10h heure locale, suffisamment pour retarder l'entrée en scène des bolides. Johann Zarco s'est dévoué au bout de 40 minutes pour boucler quatre tours encore lents (2'10"4), puis c'était au tour de Pecco Bagnaia de pointer le nez de sa Ducati à 11h20. D'emblée chronométré en 2'04, le champion en titre a montré que les conditions s'amélioraient bel et bien, et le fait que le temps de référence soit descendu à 2'00 lorsqu'il est rentré au stand quelques minutes plus tard a fini de convaincre ses collègues. La journée pouvait commencer.

Lorsque midi a sonné, Marco Bezzecchi a été le premier à passer sous la barre des 2'00 et c'était le début d'une heure d'améliorations continues du temps de référence, toutes du fait de représentants de Ducati : les pilotes Gresini Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, l'officiel Pecco Bagnaia ou encore le pilote VR46 Luca Marini se sont relayés à la première place, jusqu'à un tour bouclé par ce dernier en 1'58"642, le positionnant virtuellement au troisième rang du classement combiné des trois jours.

Les pilotes des quatre autres marques le savaient avant cette dernière journée destinée à mieux jauger les performances, il fallait chercher à faire vaciller l'hégémonie de Ducati sur le tour lancé. Maverick Viñales s'y est employé en installant son Aprilia à trois millièmes de Luca Marini juste avant 13h. À cet instant, on trouvait également au milieu de l'escadron Ducati la RS-GP 2023 d'Aleix Espargaró (sixième à 0"366) et celle, en version 2022, de Miguel Oliveira (neuvième à 0"544), la KTM de Pol Espargaró (troisième à 0"155) et la Yamaha de Fabio Quartararo (huitième à 0"426).

Un peu plus distancé à ce moment-là, Joan Mir s'était néanmoins fait remarquer en occupant un temps la deuxième place et, surtout, en se montrant plus rapide de trois dixièmes qu'il ne l'avait été depuis le début de ces essais. Ce premier signe de progrès venu du clan Honda a été conforté à 13h pile par l'arrivée dans le trio de tête de Marc Márquez, à 24 millièmes seulement du temps de référence. Pour l'Espagnol, c'était une amélioration de sept dixièmes et demi par rapport à ce qu'il avait montré jusqu'à présent et la preuve d'une belle efficacité sur le tour lancé.

Dix minutes plus tard, c'était au tour d'Aleix Espargaró de gagner six dixièmes sur son meilleur temps du test et de prendre la tête non seulement de la journée, mais de l'ensemble de ces trois jours, en 1'58"307. Dans cette fenêtre particulièrement propice au time attack, les améliorations s'étaient tellement enchainées que Joan Mir était passé de deuxième à 13e en une heure et pointait désormais à une seconde pleine du chrono de référence.

Aleix Espargaró, premier à battre le meilleur temps qui tenait depuis vendredi

Alors que les machines se sont raréfiées en piste et que le classement s'est, dans l'ensemble, stabilisé, Jorge Martín est venu mettre son grain de sel dans la hiérarchie. Lui qui avait été le plus rapide hier avant de se blesser à la main dans une chute, il a montré que l'abrasion assez forte qui le fait souffrir ne l'empêche pas de faire le job puisqu'il a amélioré la référence en arrêtant le chrono sur 1'58"204. Il affiche ainsi un dixième de marge sur Aleix Espargaró, devant Marco Bezzecchi, remonté très fort juste avant 14h. Vient ensuite le trio Marini-Viñales-Márquez, puis Pol Espargaró et un tir groupé de cinq pilotes entre Álex Márquez et Fabio Quartararo.

Malgré sa blessure, Jorge Martín s'est par ailleurs montré tout aussi actif que ses collègues tout au long de la matinée ; seuls Marco Bezzecchi (39 tours), Fabio Di Giannantonio (33) et Johann Zarco (32) ont fait plus. À l'inverse, Franco Morbidelli n'a fait que 11 tours, ayant choisi d'attendre que la piste se nettoie et soit bien gommée ; il occupe la dernière place, à deux secondes et demie, à la mi-journée. On remarque que les pilotes officiels KTM sont très distancés également, mais attention à l'interprétation parfois trompeuse qui peut être faite de tels essais. Jack Miller, notamment, est tombé peu après 13h.

Les pilotes ont jusqu'à 18h heure locale (11h en France) pour limer le bitume, même si la chaleur qui règne à présent pourrait s'avérer dissuasive, ou en tout cas limiter les améliorations du chrono.

