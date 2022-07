Ducati veut mettre en place des liens plus forts avec le Moto3

Charger le lecteur audio

KTM est aujourd'hui le constructeur qui a la présence la plus étendue en Championnat du monde, avec des motos à ses couleurs dans les trois catégories. Il engage ses propres machines en MotoGP et Moto3, tandis qu'il est représenté en Moto2 à travers un partenariat fort avec le team Ajo. La marque autrichienne bénéficie ainsi d'une certaine mainmise sur le marché des transferts, en s'assurant les services de nombreux espoirs, dont Pedro Acosta, Champion en titre du Moto3, mais aussi de Remy Gardner et Raúl Fernández, les deux premiers du Moto2 la saison passé, qui ont depuis été promus en MotoGP.

Ducati s'est rapproché de cette philosophie en signant directement les contrats des pilotes placés dans ses équipes satellites mais Gigi Dall'Igna a le désir d'aller beaucoup plus loin. Avant de devenir directeur général de Ducati Corse en 2014, l'Italien a passé plus de 20 ans chez Aprilia, longtemps impliqué dans la plus petite catégorie, et il a ainsi tissé des liens forts avec des pilotes en devenir, qu'il a par la suite côtoyé en MotoGP avec son nouveau constructeur.

Dall'Igna estime donc qu'une présence de Ducati en Moto3 permettrait de reproduire ce schéma. "À mon avis, le Moto3 est fondamental du point de vue des pilotes, parce que c'est une catégorie avec laquelle on grandit", a déclaré le dirigeant à GPOne. "Le pilote naît en Moto3 et si on parvient à acquérir la confiance d'un pilote quand il est jeune, ensuite tout est plus facile y compris quand il faut le gérer en MotoGP."

"Ça m'est arrivé par exemple avec [Andrea] Iannone ou Álvaro [Bautista] : le rapport de confiance qui existe quand on connaît un pilote jeune se maintient ensuite dans le temps et peut même se renforcer. Il est sûrement beaucoup plus simple de travailler en MotoGP avec des pilotes qui ont gravi les échelons avec votre moto. J'aimerais donc assurément faire le Moto3 et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera possible."

Ces relations de longue durée s'illustrent avec le retour pour le moment plus que réussi d'Álvaro Bautista dans l'équipe Ducati officielle en WorldSBK. À bientôt 38 ans, l'Espagnol mène le championnat après avoir côtoyé Dall'Igna dans différents univers depuis deux décennies, du 125cc à sa catégorie actuelle, en passant par le MotoGP. Cette relation de confiance a contribué au retour de Baustista sur la moto rouge cette année, après deux ans passés chez Honda.

"Quand on parle de pilotes, il est toujours très difficile de programmer et il y a énormément de choses qui peuvent faire la différence et aussi changer en très peu de temps. Mais il est vrai qu'avec Álvaro nous avons une relation qui dure maintenant depuis très longtemps."

Álvaro Bautista

"J'ai remporté avec lui en 2006 un championnat 125cc, nous parlons donc d'un feeling vraiment important. Quand il parle, je sais ce qu'il dit et ce dont il a besoin, même si cela se fait à distance, bien entendu, car je n'arrive qu'à de rares occasions à suivre personnellement la mise au point pendant une course."

Cette confiance est récompensée par de très bons résultats dans le premiers tiers de la saison, Álvaro Bautista ayant 36 points d'avance sur Jonathan Rea et 79 sur Toprak Razgatlioglu avant les courses de Donington prévues ce week-end. "Je dois dire qu'Álvaro fait un travail incroyable car il exploite le maximum du potentiel de la moto, mais dans le même temps il essaye de ne pas prendre trop de risques, de rapporter toujours un résultat, d'être régulier", se réjouit Dall'Igna.

"Je crois que c'est vraiment important, et ce dans tous les championnats et particulièrement dans des championnats aussi disputés, avec trois pilotes protagonistes qui je crois se battront pour le titre jusqu'au bout. Álvaro fait un travail incroyable et chaque fois que je regarde les courses et que je l'ai au téléphone, je suis vraiment ultra heureux de la manière dont il aborde la saison."

Avec Léna Buffa