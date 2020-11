13 ans après, Ducati à nouveau sacré parmi les constructeurs

En 2007, Ducati atteignait les sommets avec un programme MotoGP lancé seulement quatre ans plus tôt. Grâce à un Casey Stoner époustouflant, le constructeur italien décrochait non seulement son premier titre pilotes, mais aussi tout bonnement la triple couronne puisque s'y ajoutaient les victoires aux classements des constructeurs et des équipes. Depuis, aucun des trois titres n'étaient plus revenu à Borgo Panigale, jusqu'à cette année.

Le marque a en effet retrouvé la première place du championnat des constructeurs, un classement où elle se présentait à égalité mathématique avec Suzuki au lancement du dernier Grand Prix de la saison. Face au petit point de la 15e position obtenue par Álex Rins, la deuxième place de Jack Miller a fait le reste, sachant que ce championnat ne prend en compte que le meilleur résultat de chaque constructeur.

Au cours de la saison, cinq des six pilotes du groupe ont ainsi contribué à enrichir le butin de Ducati, bien qu'une grande variation se détache dans les positions de la première Desmosedici au classement de chaque course, un signe parmi d'autres d'une saison très disparate.

Répartition des points entre les pilotes Ducati

Grand Prix Points Pilote GP d'Espagne 16 Dovizioso, 3e GP d'Andalousie 10 Dovizioso, 6e GP de Rép. Tchèque 16 Zarco, 3e GP d'Autriche 25 Dovizioso, 1er GP de Styrie 20 Miller, 2e GP d'Émilie-Romagne 20 Bagnaia, 2e GP de Saint-Marin 8 Dovizioso, 8e GP de Catalogne 11 Miller, 5e GP de France 25 Petrucci, 1er GP d'Aragón 9 Dovizioso, 7e GP de Teruel 11 Zarco, 5e GP d'Europe 10 Miller, 6e GP de Valence 20 Miller, 2e GP du Portugal 20 Miller, 2e

"Remporter le titre constructeurs est une grande récompense, surtout après une année aussi compliquée, qui nous a forcés à dépasser des obstacles et des situations que nous n'avions jamais connues", souligne Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding. "Cela a été une saison bizarre, mais travailler avec nos ingénieurs et tous les pilotes Ducati a permis de rendre la Desmosedici GP compétitive sur tous les circuits du championnat", estime-t-il, "de monter sur le podium à huit reprises, avec au passage deux victoires. Merci à Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Jack Miller, Pecco Bagnaia et Johann Zarco de nous avoir permis d'ajouter un deuxième titre de Champions du monde constructeurs à notre palmarès MotoGP. Et merci aussi à l'ensemble du département de Ducati Corse pour avoir une nouvelle fois démontré qu'avec passion, implication et détermination, il était possible d'obtenir d'importants résultats comme celui-ci."

Pour Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, ce succès revient avant tout à l'orientation technique prise afin de faire évoluer la machine italienne : "Remporter le titre mondial des constructeurs est assurément un objectif important pour Ducati, car cela témoigne de la qualité des innovations technologiques qui ont été développées ces dernières années et qui figurent aujourd'hui sur la Desmosedici GP."

Bien qu'auréolé de cette récompense, le bilan global de la saison ne peut ravir le groupe italien, passé à côté du plus prestigieux titre pilotes et auteur de performances jugées insuffisantes. Avec une moyenne de 15,7 points par Grand Prix, Ducati est toutefois bien loin de l'allure affichée par Honda lors de son sacre en 2019 (22,4 points par Grand Prix en moyenne), et reste même inférieur à sa propre performance de l'an dernier, alors que la marque avait décroché la troisième place de ce classement avec une moyenne de 16,7 par course.

"Cela a clairement été une saison difficile, surtout après l'introduction du nouveau pneu arrière et face à l'impossibilité de réaliser des tests durant l'année qui nous auraient permis de mieux étudier son comportement", concède Dall'Igna. "Malgré cela, la Desmosedici GP a été compétitive sur pratiquement toutes les pistes, et nous sommes donc satisfaits des résultats obtenus en 2020 et qui nous ont permis de décrocher notre deuxième titre constructeurs en MotoGP. Merci à tout le staff de Ducati Corse, les pilotes et les équipes, qui grâce à leur travail et leur implication nous ont permis d'obtenir cette importante victoire."

Il convient enfin de rappeler que Yamaha s'est vu privé de 50 points dans ce classement − correspondant aux deux victoires de Fabio Quartararo à Jerez − à la suite de sa sanction pour l'irrégularité des moteurs utilisés en début de saison. C'est bien le constructeur d'Iwata qui aura affiché le meilleur palmarès avec sept victoires (deux pour Ducati), 12 podiums (neuf pour Ducati) et neuf pole positions (une seule pour Ducati). Suzuki s'est également distingué avec deux victoires sur un total de 11 podium, et KTM avec trois succès et huit podiums.