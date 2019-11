EL1 - Déjà le record pour Quartararo !

À 10h50 vendredi, le thermomètre affichait déjà 32°C lorsque les moteurs des MotoGP ont vrombi, sonnant le coup d'envoi de la première séance d'essais libres. Resurfacée dans plusieurs virages, la piste de Sepang attendait les machines de la catégorie reine pour 45 minutes d'une première prise de contact et celle-ci n'a pas déçu, avec des chronos promettant un week-end des plus compétitifs pour cet avant-dernier Grand Prix de la saison.

Cette première séance a fait la part belle à l'équipe Petronas, favorite du public pour son épreuve à domicile. Mais ce sont plus globalement les pilotes Yamaha qui se sont illustrés, et ce dès les premières minutes. En effet, dès le troisième tour bouclé par l'ensemble du plateau, surprise, les deux pilotes officiels Yamaha se sont portés au sommet de la feuille des temps avec un chrono identique de 2'00"570.

Au tour suivant, Maverick Viñales a pris l'avantage en 2'00"373, avant que Valentino Rossi ne soit également repoussé par Franco Morbidelli et Marc Márquez. Le #93 allait toutefois bientôt devoir rentrer au stand au ralenti, lui qui s'était d'emblée illustré par plusieurs numéros de funambule époustouflants.

Viñales a continué à améliorer la référence et il a été le premier à passer sous la barre des deux minutes, dans son neuvième tour. Son chrono de 1'59"955 était déjà plus rapide que le record signé en course sur la piste malaisienne et datant de 2015. Si le pilote Yamaha avait alors pris une bonne avance, Álex Rins l'a quelque peu réduite en signant un chrono de 2'00"286 qui lui a permis de se placer devant Márquez.

Bien que toujours en difficulté avec sa cheville blessée il y a une semaine en Australie, Fabio Quartararo n'a pas tardé à venir se mêler aux premières places. Présent dans le top 5 avant l'entrée dans le money time, le Français a su profiter idéalement du time attack en fin de séance pour confirmer que sa cheville, au moins sur le tour lancé, ne serait qu'un détail.

Un tour en moins de 2 minutes obligatoire

Les pneus frais montés dans les dernières minutes ont d'abord donné un coup de boost à Rins, Morbidelli, Rossi, mais aussi à Aleix Espargaró, jusqu'alors 11e. Premier à battre la référence établie par Viñales, Rossi a posté un nouveau meilleur temps de 1'59"893, bientôt battu par le pilote Aprilia (159"854). Mais le tour stratosphérique de Quartararo en 1'59"193 a rapidement occulté ces performances.

Quelques instants après son coéquipier, Morbidelli a pris à son tour les commandes avec un temps de 1'59"110. Dans la foulée, Rins a amélioré son propre temps en 1'59"546, ce qui l'a placé au troisième rang. Viñales a toutefois repris l'avantage sur le pilote Suzuki avec un dernier tour bouclé en 1'59"218. Puis Andrea Dovizioso s'est à son tour hissé dans la partie haute du classement, de même que Márquez. Seulement 11e alors que le drapeau à damier était déjà sorti, le pilote Repsol Honda a fait rétrograder Rins une dernière fois et s'est positionné d'un cheveu devant la Ducati #4.

Mais au sommet de la hiérarchie, le dernier mot est revenu à Quartararo avec une ultime amélioration. Grâce à un chrono de 1'59"027, le Français s'est montré plus rapide que le record absolu de Sepang en Grand Prix, établi en qualifications en 2015. Le record officieux de 1'58"239, signé en essais privés, ne devrait pas résister bien longtemps si le week-end se poursuit à ce rythme !

Les positions seront observées attentivement cet après-midi, alors que les pilotes MotoGP disputeront une deuxième séance de 45 minutes, car le risque d'orages qui plane sur le circuit de Sepang pour samedi matin pourrait signifier que l'accession directe à la Q2 sera déjà acquise dès aujourd'hui pour les pilotes figurant dans le top 10. Pour le moment, Cal Crutchlow a sa place, de même que Jack Miller, en revanche Joan Mir ou encore Danilo Petrucci devront faire mieux. Aucune KTM ne figure non plus dans le top 10 pour le moment, ni Johann Zarco, actuellement 16e. Aussi impressionnant cela soit-il, il faudra boucler le tour de piste en moins de deux minutes, au moins, pour tirer son épingle du jeu ce week-end.

Blessé au poignet dans la violente chute dont il a été victime samedi dernier en Australie, Miguel Oliveira a, comme prévu, bouclé quelques tours en début de séance afin d'évaluer sa condition. Le verdict n'a pas tardé à tomber : la douleur était trop importante pour que le Portugais puisse poursuivre la séance, et une décision sera prise sous peu quant à son engagement sur ce week-end. Tito Rabat est, lui, absent ce week-end, désireux de reposer lui aussi un poignet blessé avant le dernier Grand prix de la saison, à Valence.

GP de Malaisie - EL1