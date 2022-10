EL1 - Márquez, Quartararo et Miller en 65 millièmes sur le sec !

Charger le lecteur audio

Si le typhon Noru avait fait craindre le pire niveau météo, celui-ci s'est finalement transformé en tempête tropicale à l'heure de toucher la Thaïlande, et les fortes pluies attendues sont désormais annoncées sous forme d'averses. De quoi espérer finalement disputer certaines séances sur le sec, à commencer par les EL1, où le ciel, bien que gris, a tenu tout au long de la séance.

Les pilotes MotoGP ont donc pu effectuer leur première session du Grand Prix sur le sec, avec des températures identiques dans l'air et sur la piste, à savoir 28°C, soit des conditions idéales pour redécouvrir le tracé après trois années sans Grand Prix à Buriram. Nombreux sont par ailleurs ceux qui n'y ont jamais roulé en catégorie reine, comme le reste des circuits de la tournée outre-mer.

Au vu du risque d'averses annoncé pour l'heure des EL2, ces EL1 disputés sur le sec ont donc été primordiales afin de se classer dans le top 10 provisoire. Si la pluie venait à s'inviter, les temps resteraient en effet figés pour passer directement en Q2, à moins que les EL3 de demain ne se déroulent également sur le sec.

S'il en est un qui espère rouler sur le mouillé afin d'avoir moins de difficultés, c'est Danilo Petrucci, qui effectue son grand retour en MotoGP ce week-end, après avoir pris sa retraite en fin d'année dernière. Appelé par Suzuki pour remplacer e week-end Joan Mir, toujours blessé, l'Italien est arrivé directement des États-Unis où il a terminé vice-Champion en MotoAmerica.

Dans ces conditions sèches, les pilotes n'ont pas traîné pour établir leur chrono, et cinq d'entre eux se sont partagé la tête du classement durant le premier run. Fabio Quartararo, tout d'abord, a instauré le premier temps de référence en 1'33"908 avant d'être doublé par Johann Zarco puis Maverick Viñales. Álex Rins est ensuite passé sous la barre des 1'32 avant que Zarco ne reprenne les rênes.

Pendant ce temps, Marc Márquez a été victime d'une petite chute dès le troisième tour, surpris par une plaque d'humidité. Il a été imité quelques minutes plus tard par Miguel Oliveira.

Devant, c'est finalement Pecco Bagnaia qui a conclu ce run au premier rang avec un chrono en 1'31"527. Il devançait Johann Zarco, Jack Miller, Álex Rins, Jorge Martín et Cal Crutchlow, installé à une solide septième place. Depuis son retour en Aragón pour remplacer Andrea Dovizioso au sein de l'équipe RNF jusqu'à la fin de la saison, le Britannique, pilote d'essais de Yamaha, s'est montré à plusieurs reprises aux avant-postes en essais. Fabio Quartararo, Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio complétaient le top 10, devant Maverick Viñales, Enea Bastianini et Aleix Espargaró.

Au terme du second run, Johann Zarco a repris la tête à Pecco Bagnaia pour seulement 23 millièmes. Derrière, Quartararo est remonté au troisième rang, tandis que Franco Morbidelli et Brad Binder ont effectué leur entrée parmi les dix premiers. En retrait au 16e rang, Enea Bastianini semblait prendre son temps pour découvrir la piste.

Le reste de la séance est resté plutôt calme, avant le time attack du dernier run. Après avoir tous roulé avec un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière, les pilotes ont effectué des changements et la majorité a opté pour le medium à l'avant et le tendre à l'arrière pour conclure cette séance.

Fabio Di Giannantonio puis Jorge Martín se sont portés en tête, mais c'est Marc Márquez qui a eu le dernier mot en 1'30"523. S'il n'était pas encore pleinement remis physiquement du Japon hier, l'Espagnol semble avoir récupéré ce matin. Il a devancé Fabio Quartararo et Jack Miller de respectivement 32 et 65 millièmes !

Luca Marini et Álex Rins ont complété le top 5, devant Pecco Bagnaia. Johann Zarco a conclu cette première séance au 12e rang, et le duo Aprilia aux 16e et 17e places. Danilo Petrucci a pour sa part terminé en 22e position avec une amélioration de sept dixièmes sur l'ensemble de la séance.

À noter l'absence de Takaaki Nakagami, dont les blessures à la main se sont aggravées après le GP du Japon et qui est remplacé par Tetsuta Nagashima.

