Bastianini : Zéro pression pour le titre malgré la découverte de Buriram

Dans ses confortables bottines d'outsider dans la course au titre mondial 2022 dont le guidon Ducati factory est garanti pour la saison prochaine, Enea Bastianini n’a rien à perdre en cette fin de saison, alors que l’Italien se présente en Thaïlande avec 49 unités de retard sur le leader Fabio Quartararo.

Dimanche dernier, au Japon, nul de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, les deux pilotes Ducati les mieux placés au championnat, n'ont pu tirer profit des difficultés rencontrées par Fabio Quartararo pour reprendre d’importants points : c’est en effet Jack Miller qui a décroché la timbale et a pu accomplir la mission qui lui tenait à cœur : gagner encore au moins une fois en rouge avant de faire ses valises chez KTM. Et tandis que l’Australien se positionne encore une fois ce week-end comme l'un de ceux avec lesquels compter par des conditions météorologiques perturbées, Bastianini a toutes les raisons de se montrer serein, en dépit de circonstances a priori difficiles pour lui.

L’Italien n’a en effet jamais piloté de machine de la catégorie reine sur le tracé Thaï ; pas plus qu'il n'a réellement convaincu sur piste détrempée il y a moins d’une semaine, au Japon. De son propre aveu, ce dernier week-end a été "très dur dès le début, avec une erreur le vendredi".

"Ensuite, c’est resté difficile car le samedi était totalement mouillé et en qualifs, ce n'était pas facile avec ma chute au virage 5. Ici, c’est un autre circuit, même si les conditions sont similaires à celles du samedi de Motegi. Je pense qu’on aura ça [comme temps] tout le week-end mais nous sommes prêts à commencer et faire mieux qu’à Motegi", a-t-il poursuivi.

"Il s’agit de ma première fois sur une MotoGP ici mais je pense que ça ne sera pas trop compliqué de comprendre la piste ; on aura plus de séances qu’au Japon. C’est un avantage pour moi, c’est clair, car à Motegi, avec une seule séance sèche, c’était dur d’arriver en course. Il faut être à 100% et l’on verra."

Vainqueur de quatre courses cette saison, Bastianini sait l'importance d’un départ depuis les trois premières lignes de la grille pour espérer signer un podium : cette année, Maverick Viñales est le seul pilote à être parvenu à se hisser dans le top 3 à l’arrivée d’un GP en partant de plus loin. Parti quinzième au Japon, Bastianini a lutté pour signer la neuvième place à l’arrivée, le week-end dernier, en dépit d’un rythme qu’il assure similaire à celui des autres candidats au titre.

"Les qualifications sont vraiment importantes dans toutes les catégories, surtout en MotoGP, car les moto sont si proches, si similaires. On l’a vu en course à Motegi : Fabio, Pecco et moi sommes arrivés avec le même rythme en course et il était impossible de faire quoi que ce soit de plus pour dépasser d’autres pilotes ; ce sera toujours plus dur désormais."

Quand à la donne mathématique avec 100 points à distribuer sur les quatre dernières épreuves de la saison, elle ne modifie rien à son approche, a assuré le pilote Gresini. "Pour moi, ça ne change rien : je ne suis pas vraiment proche de Fabio avec 49 points. Je dois faire comme avant : pousser à chaque session et faire de mon mieux sur chaque course, puis l’on verra où l’on sera sur la dernière course. Je ne ressens pas de pression à ce sujet."